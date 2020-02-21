Не оставят равнодушными: показали трогательные снимки четырехлапых мамочек с их малышами

Фото: brightside.me

Не только людям свойственно ответственно относиться к своему потомству. В мире животных тоже хватает мам, которые до последнего самоотверженно заботятся о своих малышах. Даже коты, с их репутацией закоренелых егоистов, способны быть хорошими родителями. Ответственно относятся к своему потомству и собаки: если не отлучать от матери щенков, она будет заботиться о них, пока не станут совсем взрослыми.

Подборку семейных фото собак и кошек, способную растрогать любого, представил портал BrightSide.

Особая эмоциональная связь между родителями и детьми формируется в течение первого месяца от рождения, поэтому важно, чтобы в течение этого периода щенки и котята большую часть времени проводили с мамой и остальными выводке.

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Животным известно, что такое настоящая дружба и самоотверженная любовь. Как и люди, они умеют сопереживать, хранить верность и прощать. Фото, не оставят в этом сомнений, показали в подборке.