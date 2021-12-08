Назвали наиболее часто неправильно произносимые слова 2021 года

Название нового штамма коронавируса оказалось особенно сложным для произношения у англоязычной публики. Фото: Reuters

Omicron и фамилия певицы Билли Айлиш вошли в перечень слов, которые в этом году чаще всего неправильно произносят.

Список составила американская компания Captioning Company, которая обеспечивает субтитрами прямые трансляции на телевидении и в залах судебных заседаний, пишет BBC.

"Согласно опросу, название нового штамма коронавируса оказалось особенно сложным для произношения у англоязычной публики", - говорится в сообщении.

В список также вошли слова и имена, которые было наиболее сложно произносить читателям новостей и телезрителям в 2021 году. Многие читатели новостей неправильно произносили фамилию певицы Айлиш, читая ее "Эйлиш".

В список также вошло имя теннисиста Стефаноса Циципаса, город Глазго и название корабля, который заблокировал Суэцкий канал — Ever Given. Его часто ошибочно принимали за Evergreen.

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Новый штамм коронавируса Omicron получил по крайней мере одну из своих мутаций, взяв фрагмент генетического материала от вируса простуды. Благодаря этому Omicron может избежать ответа со стороны иммунной системы. Это может означать, что вирус передается легче, но вызывает легкое или бессимптомное заболевание.