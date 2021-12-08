Назвали наиболее часто неправильно произносимые слова 2021 года

 
Ексклюзивы
1/5
Маршрутку затянуло под прицеп и смяло: вспоминаем самые кровавые аварии за последние десятилетие
Маршрутку затянуло под прицеп и смяло: вспоминаем самые кровавые аварии за последние десятилетие
Просмотров: 1638
Зеленский "замочил" Медведчука и сам превращается в олигарха - Николов
Зеленский "замочил" Медведчука и сам превращается в олигарха - Николов
Просмотров: 1845
Байден говорит о расплате России за возможную новую агрессию против Украины - обзор мировой печати
Байден говорит о расплате России за возможную новую агрессию против Украины - обзор мировой печати
Просмотров: 1233
"Жене писали на дверях "бандеровка": Методий Волынец 11 лет провел в советских лагерях
"Жене писали на дверях "бандеровка": Методий Волынец 11 лет провел в советских лагерях
Просмотров: 954
Коломойский руками Зеленского создает проблемы Ахметову: почему началась и чем закончится война президента с олигархом
Коломойский руками Зеленского создает проблемы Ахметову: почему началась и чем закончится война президента с олигархом
Просмотров: 2232
Самый длинный рейд в истории и самое большое количество женщин: 30 поразительных фактов о ВСУ
Самый длинный рейд в истории и самое большое количество женщин: 30 поразительных фактов о ВСУ
Просмотров: 2817
"Пуля вошла в правый глаз. Металлическая пластина закрывает пол черепа": как среди гор реабилитируют ветеранов
"Пуля вошла в правый глаз. Металлическая пластина закрывает пол черепа": как среди гор реабилитируют ветеранов
Просмотров: 7479
"Ахметову давно надо дать по рукам" - Бессмертный
"Ахметову давно надо дать по рукам" - Бессмертный
1 Просмотров: 1485
Непонятно, есть ли Путин в списке врагов Зеленского. Это пугает и огорчает
Непонятно, есть ли Путин в списке врагов Зеленского. Это пугает и огорчает
Просмотров: 1206
Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
Просмотров: 4761
Фото
Все фото
3
5
5
47
3
В Англии нашли необычную свалку с десятками Гелендвагенов
В Англии нашли необычную свалку с десятками Гелендвагенов
В Чернобыльской зоне &quot;засекли&quot; пять животных, которые на грани исчезновения - фото
В Чернобыльской зоне "засекли" пять животных, которые на грани исчезновения - фото
Житомирский кот попал в Книгу рекордов Украины
Житомирский кот попал в Книгу рекордов Украины
&quot;В планах - сжечь Москву&quot;: показали самую большую в Украине коллекцию оружия
"В планах - сжечь Москву": показали самую большую в Украине коллекцию оружия
Фотоловушки в Чернобыльской зоне &quot;поймали&quot; 20 рысей
Фотоловушки в Чернобыльской зоне "поймали" 20 рысей
Видео
Все видео
Ковид и Пфайзер: определили самые оригинальные имена для домашних питомцев
Ковид и Пфайзер: определили самые оригинальные имена для домашних питомцев
Пожарные взяли на службу свинью и сшили ей униформу
Пожарные взяли на службу свинью и сшили ей униформу
Кот сорвал политическое ток-шоу и стал звездой сети
Кот сорвал политическое ток-шоу и стал звездой сети
Видеозвонок хозяину: разработали первый в мире телефон для собак
Видеозвонок хозяину: разработали первый в мире телефон для собак
Люди в шоке: на пляже забрело редкое животное-"мягкая игрушка"
Люди в шоке: на пляже забрело редкое животное-"мягкая игрушка"
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3204
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5643
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1233
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 3879
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 918
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
06 декабря 2021
Просмотров: 747
Не хотіли образити
"Я поважаю людей, які справді згадують жертв Голодомору й запалюють свічку. Але щиро. І не кричать, які вони правильні, а після сторіз зі свічкою ...
среда, 08 декабря 2021 09:54

Назвали наиболее часто неправильно произносимые слова 2021 года

  Комментировать
Назвали наиболее часто неправильно произносимые слова 2021 года
Название нового штамма коронавируса оказалось особенно сложным для произношения у англоязычной публики. Фото: Reuters

Omicron и фамилия певицы Билли Айлиш вошли в перечень слов, которые в этом году чаще всего неправильно произносят.

Список составила американская компания Captioning Company, которая обеспечивает субтитрами прямые трансляции на телевидении и в залах судебных заседаний, пишет BBC.

"Согласно опросу, название нового штамма коронавируса оказалось особенно сложным для произношения у англоязычной публики", - говорится в сообщении.

В список также вошли слова и имена, которые было наиболее сложно произносить читателям новостей и телезрителям в 2021 году. Многие читатели новостей неправильно произносили фамилию певицы Айлиш, читая ее "Эйлиш".

В список также вошло имя теннисиста Стефаноса Циципаса, город Глазго и название корабля, который заблокировал Суэцкий канал — Ever Given. Его часто ошибочно принимали за Evergreen.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали самое употребляемое слово 2021 года

Новый штамм коронавируса Omicron получил по крайней мере одну из своих мутаций, взяв фрагмент генетического материала от вируса простуды. Благодаря этому Omicron может избежать ответа со стороны иммунной системы. Это может означать, что вирус передается легче, но вызывает легкое или бессимптомное заболевание.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали наиболее часто неправильно произносимые слова 2021 года». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
декабря

В церкви трагически погибли верующие

ВАР украл победу "Динамо" над "Бенфикой"

Самое читаемое
Погибших уже 13: показали кадры столкновения маршрутки с грузовиком
Погибших уже 13: показали кадры столкновения маршрутки с грузовиком
10
 Просмотров: 41933
Зрители плевали в воду, в которой плавали россияне. Состоялся самый кровавый матч по водному поло
Зрители плевали в воду, в которой плавали россияне. Состоялся самый кровавый матч по водному поло
 2 Просмотров: 15102
Ехали с кладбища. Домой было несколько километров: подробности гибели отца с сыновьями
Ехали с кладбища. Домой было несколько километров: подробности гибели отца с сыновьями
5
 Просмотров: 13563
В России морозы побили рекорд за 128 лет
В России морозы побили рекорд за 128 лет Просмотров: 9540
&quot;По-русски разговаривай. Ты что, хамло?&quot;: таксист прогнал пассажиров-украинофобов
"По-русски разговаривай. Ты что, хамло?": таксист прогнал пассажиров-украинофобов
 4 Просмотров: 7434
Интересно
Морозы в Швеции побили рекорд самой низкой температуры
Морозы в Швеции побили рекорд самой низкой температуры Просмотров: 666
Народные приметы 8 декабря. Узнаем, когда придет потепление
Народные приметы 8 декабря. Узнаем, когда придет потепление Просмотров: 405
Церковный праздник 8 декабря. Вспоминаем апостола, проповедовавшего на украинских землях
Церковный праздник 8 декабря. Вспоминаем апостола, проповедовавшего на украинских землях Просмотров: 459
День Ангела 8 декабря – как сегодня назвать ребенка
День Ангела 8 декабря – как сегодня назвать ребенка Просмотров: 162
Народные приметы: 7 декабря отмечаем женский праздник
Народные приметы: 7 декабря отмечаем женский праздник Просмотров: 441
Больше всего комментируют
8
Порошенко очертил "красные линии" для разговора Байдена с Путиным
8
Денисова хочет закрыть "Миротворец", который запретили в России
4
"По-русски разговаривай. Ты что, хамло?": таксист прогнал пассажиров-украинофобов
4
Зеленский приехал на "передок" к воинам
3
Подозреваемый в $150 тыс. взятки экс-судья Чаус оглох - суд перенесли
Голосов: 3150
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть