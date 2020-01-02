Назвали места в доме, куда можно спрятать ценные вещи от квартирных воров

В сезон праздников и отпусков обворовывают сотни квартир. Раскрывать такие преступления трудно. Похищенное редко возвращают людям.

Специалисты рекомендуют не прятать ценное в местах, куда преступник полезет искать их в первую очередь, пишет 20 минут.

За 10 минут профессиональный вор находит тайники, которые есть в доме. Где они могут быть, воры давно в курсе.

Полицейские советуют устроить так, чтобы вор, раз уж зашел, то не сумел быстро найти, что вы дома спрятали. Не делайте "заначки" с деньгами и драгоценностями в тех местах, где прятали еще ваши родители. Придумайте новые тайники. Распределите ценности по нескольким тайникам.

Идеальным вариантом является вмурованный в стену сейф. Не знаешь код - не откроешь. Не вырвать, чтобы забрать с собой. Очень хороший вариант - место под полом или плиткой. Гарановано квартирник не полезет с проверкой туда, где напряжение. Поэтому можно сделать муляж выключателя света и спрятать ценное туда.

В фитнесклуб или бассейн не берите с собой ключи от квартиры. Если двери закрываются на 2 замка, держите ключи в разных местах. Открыть нехитрый шкафчик хранения и быстро сделать дубликат - дело минуты. Так же могут украсть ключ у ребенка, поэтому инструктируйте детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Грабители пользуются знаками-наклейками

Следите, чтобы в подъезде у вашей квартиры всегда горел свет. Воры имеют привычку выкручивать лампочки или менять их на неработающие, если готовятся к преступлению ночью. Устанавливайте несколько дверных замков, укрепите двери, врежьте дверные глазки. Не храните ключи от квартиры вместе с документами, а не прикрепляйте к ключам брелки с именем и адресом. Если ключи потеряли, сразу измените замки. Не кладите ключи под коврик у двери, в почтовом ящике, не оставляйте их в машине. Научите детей не давать незнакомцам детальную информацию о себе по телефону или в соцсетях, не приводите случайных людей домой и не открывайте двери чужим, с какими бы просьбами они не обращались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Квартирные воры выбирают жертву в социальных сетях

Если вернулись домой и застали сломанные или открытые двери, не заходите и ничего не прикасайтесь. Звоните в полицию.

Автор: vn.20minut.ua Полицейские советуют не прятать все ценное в одной тайнике

В период летних отпусков в Киеве в десятки раз увеличивается количество квартирных краж. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД Украины в г. Киеве Игорь Михалко.