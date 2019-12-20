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суббота, 21 декабря 2019 02:24

Назвали 6 книг, которые пробудят праздничное настроение

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От историй, которые вам читали в детстве на праздники до прочитанных романов в более сознательном возрасте - литература способна пробудить праздничное настроение.

Подборку книг, которые стоит прочесть перед Рождеством и Новым годом составили в stylist.co.uk.

"Маленькие женщины", Луиза Мэй Элкотт

Отданный завтрак бедной семье, продуманные подарки для Марми, игра Джо на фортепиано для родных - сестры Марч готовы научить всех, в чем на самом деле заключается суть Рождества.

"Дневник Бриджит Джонс", Хелен Филдинг

Шведский стол с индейкой, безумные свитера с оленями, знакомство с Мистером Дарси, крики на колядующих - типичная картина Рождественского празднования среднестатистического человека в 90 года. Эти и другие события Бриджит зафиксировала в дневнике.

Автор: unsplash.com
  Прочитав одну из предложенных историй, приятное и теплое ощущение Рождества гарантировано.
Прочитав одну из предложенных историй, приятное и теплое ощущение Рождества гарантировано.

"Рождественская песня", Чарльз Диккенс

Духи прошлого, настоящего и будущего проведут скупого и жестокого Скруджа дорогой его жизни, чтобы смягчить сердце старика и прийти на праздник к племяннику, которого накануне оскорбил.

"Гарри Поттер и философский камень", Дж. К. Роулинг

Приключения Гарри, Рона и Гермионы, заснеженный большой зал, огонь в камине, столы, уставленные вкусными блюдами, и самое важное - магия. Праздничное настроение и магия за пределами школы Хогвартс гарантированы.

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"Тайный дневник Адриана Моля", Сью Таунсенд

Пересказ напряженных и веселых праздничных событий от подростка - самое реалистичное видения Рождества. Непонятные и настырные гости, которых угощает мать, веселый от алкогольных напитков отец и дезодорант в качестве подарка.

"Рождественский гость", Клемент Кларк Мур

Санта, олени, подарки - таким показано Рождество в поэме Мура. Именно он обрисовал Санту таким, каким мы его знаем сегодня.

Прочитав одну из предложенных историй, приятное и теплое ощущение Рождества гарантировано.

Новый год, праздник к которому надо готовиться заранее. Спланировать вечер, купить подарки, приготовить салаты и закуски, а еще постараться придерживаться примет, чтобы не навлечь беду в новом году.

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