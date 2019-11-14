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пятница, 15 ноября 2019 01:35

Натуризм: хотите быть в гармонии с природой - обнажайтесь
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"Когда все вокруг голые, то ты сразу об этом забываешь и тебе тоже комфортно. Тем, кто не переживал такой опыт, трудно в это поверить, но я был поражен тем, как твоя нагота мгновенно снимает напряжение", - вспоминает американский фотограф Мэттью Хамон, который прожил с натуристами 10 дней.

Фотографов всегда интересовала тема натуризма, они нередко приобщались к сторонникам социальной наготы, чтобы погрузиться в исследуемую область и запечатлеть ее во всей полноте. Снимки натуристов далеки от таких понятий, как эротическая съемка. Фотографы, которые брались за документирование сообществ людей, придерживающихся философии слияния с природой через обнажение, снимали их образ жизни без сексуального контекста.

Многие пытаются понять что такое нагота и всегда ли она вызывает сексуальное желание. Для натуристов нагота — не цель, а средство достижения равновесия с природой и попытка приблизиться к ее истокам. И в этом они категорически против сравнения с нудистами, которые просто хотят почувствовать свободу от одежды.

Натуризм отличается от нудизма, поскольку натуризм — скорее образ жизни, который культивирует здоровое тело и постоянную приверженность этим ценностям. Нудизм подразумевает случайные или периодические оголения.

Культ обнажения зародился в Германии в начале 1900-х в Германии. Идеологом движения стал социолог Генрих Пудор. Он посвятил свои труды "культуре свободного тела", направленным на гармоничное развитие души и тела, необходимым для формирования "совершенного человека нордической расы".

Но еще до немцев ученый-географ и анархист из Франции Элизе Реклю предложил использовать наготу в социальных целях, отмечая ее гигиенические достоинства с моральной и с физиологической точки зрения. Советский Союз это веяние не обошло стороной. В 1922 году радикальные нудисты общества "Долой стыд!" проводили вечера Обнаженного тела и шествия в Москве и Харькове. Движение просуществовало несколько лет и прекратилось после пресечений со стороны милиции.

Натуризм 21-го века все больше связывают с концепцией принятия своего тела. Поэтому современная натуристская фотография – это не постановочные портреты, а в основном откровенные кадры обнаженных людей разной комплекции, играющих в волейбол, плавающих, готовящих еду, читающих или принимающих участие в других повседневных занятиях.

Женщина закрывает глаза мужчины вязанием при виде раздевающейся девушки, 1974
Из книги «Двадцать исследований ню на открытом воздухе», 1920. Жорж Луи Арло
Из книги «Двадцать исследований ню на открытом воздухе», 1920. Жорж Луи Арло
Из книги «Двадцать исследований ню на открытом воздухе», 1920. Жорж Луи Арло
Из книги «Двадцать исследований ню на открытом воздухе», 1920. Жорж Луи Арло

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