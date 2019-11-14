Натуризм: хотите быть в гармонии с природой - обнажайтесь

"Когда все вокруг голые, то ты сразу об этом забываешь и тебе тоже комфортно. Тем, кто не переживал такой опыт, трудно в это поверить, но я был поражен тем, как твоя нагота мгновенно снимает напряжение", - вспоминает американский фотограф Мэттью Хамон, который прожил с натуристами 10 дней.

Фотографов всегда интересовала тема натуризма, они нередко приобщались к сторонникам социальной наготы, чтобы погрузиться в исследуемую область и запечатлеть ее во всей полноте. Снимки натуристов далеки от таких понятий, как эротическая съемка. Фотографы, которые брались за документирование сообществ людей, придерживающихся философии слияния с природой через обнажение, снимали их образ жизни без сексуального контекста.

Многие пытаются понять что такое нагота и всегда ли она вызывает сексуальное желание. Для натуристов нагота — не цель, а средство достижения равновесия с природой и попытка приблизиться к ее истокам. И в этом они категорически против сравнения с нудистами, которые просто хотят почувствовать свободу от одежды.

Натуризм отличается от нудизма, поскольку натуризм — скорее образ жизни, который культивирует здоровое тело и постоянную приверженность этим ценностям. Нудизм подразумевает случайные или периодические оголения.

Культ обнажения зародился в Германии в начале 1900-х в Германии. Идеологом движения стал социолог Генрих Пудор. Он посвятил свои труды "культуре свободного тела", направленным на гармоничное развитие души и тела, необходимым для формирования "совершенного человека нордической расы".

Но еще до немцев ученый-географ и анархист из Франции Элизе Реклю предложил использовать наготу в социальных целях, отмечая ее гигиенические достоинства с моральной и с физиологической точки зрения. Советский Союз это веяние не обошло стороной. В 1922 году радикальные нудисты общества "Долой стыд!" проводили вечера Обнаженного тела и шествия в Москве и Харькове. Движение просуществовало несколько лет и прекратилось после пресечений со стороны милиции.

Натуризм 21-го века все больше связывают с концепцией принятия своего тела. Поэтому современная натуристская фотография – это не постановочные портреты, а в основном откровенные кадры обнаженных людей разной комплекции, играющих в волейбол, плавающих, готовящих еду, читающих или принимающих участие в других повседневных занятиях.

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