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понедельник, 25 декабря 2017 14:58

NASA нашла "рождественскую звезду"

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NASA нашла &quot;рождественскую звезду&quot;
Фото: NASA. Космический телескоп Hubble зафиксировал туманность, похожую на рождественскую звезду

Космический телескоп Hubble зафиксировал туманность, похожую на рождественскую звезду.

Об этом сообщает NASA.

"Hubble нашел в космосе нечто похожее на красочную праздничную украшение. На самом деле это изображение NGC 6326, планетарной туманности с яркими потоками газа, которые освещены центральной звездой, умирает", - говорится в сообщении.

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Астрономы объяснили, что когда звезда стареет и так называемая "красная фаза" его жизни заканчивается, она начинает выбрасывать газ со своей поверхности. Зато остается горячей и компактный белый карлик. Иногда это выбросы создают симметричные потоки светящегося газа. Но NGC 6326 гораздо менее структурирован. Этот объект находится в созвездии Жертвенник, на расстоянии около 11 000 световых лет от Земли.

В сети опубликовали фото с процессом слияния двух галактик. Снимок сделала орбитальная обсерватория NASA.

Космический объект называется NGC 5256 и представляет собой пару галактик, находящихся на завершающей стадии слияния. Эти галактики были замечены космическим телескопом Хаббл.

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