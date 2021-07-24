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воскресенье, 25 июля 2021 06:30

Народные традиции 25 июля: какую еду сегодня нельзя есть

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Народные традиции 25 июля: какую еду сегодня нельзя есть
Утренняя росе 25 июля считается целебной. Фото: unsplash.com

25 июля по народник календарю отмечают день Прокла Плакальщика.

Такое имя закрепилось в народной традиции потому, что в этот период лета наблюдаются очень обильные росы.

Наши предки и характеризовали этот день: "На Прокла поле от росы промокло".

Росе, что выпадает утром этого дня, приписывали целебные свойства. Чтобы умыться ею вдоволь, пытались вставать на рассвете. Девушки умывались этой росой, чтобы дольше сиять красотой. Эту росу пили беременные женщины, чтобы роды прошли легко. Этой же росой обтирали маленьких детей, чтобы уберечь их от злых сил.

Считалось. что росу этого дня "сеяли" звезды или русалки, а по другой версии роса была "выдохом земли". Эту чудотворную влагу собирали чистой льняной тканью, а затем отжимали в глиняную посуду. Использовали ее для лечения болезней, снятие сглаза и исцеления.

Знахари в этот день от рассвета до вечерней зари проводили, собирая целебные травы. Впоследствии на их основе готовили зелье для лечения различных болезней.

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Народные приметы этого дня

Нет росы и тумана даже в низинах - к будущей непогоде и плохому урожаю.
Туман и много росы предвещают хороший урожай и счастливый год.
Ночная роса не высохла - к грозе.
Пожелтевшие листья на верхушках деревьев - к ранней осени.
Какая погода в этот день, такой же следует ожидать и осенью: солнечный день предвещает, что золотой сезон будет теплым. Если идет дождь, то и осень будет влажной.
Если же день не по-летнему прохладным выдался, то зима будет ранней и суровой.
Громкое жужжание пчел - к жаре.
Много грибов в лесу - к похолоданию.

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Что сегодня нельзя делать

Нельзя сидеть дома и бездельничать.
В то же время, работа не должна быть тяжелой - приветствуется уборка, наведение порядка дома, приготовление пищи.
Сегодня не рекомендуется есть пищу, приготовленную посторонними людьми. А также нежелательно есть сладкое.

25 июля День Ангела отмечают Арсений, Вероника, Гавриил, Григорий, Иван, Мария, Михаил, Семен и Федор.

Если знаете людей с такими именами - не забудьте их поздравить, а Gazeta.ua вам в этом поможет. Для ты, кто выбирает, как назвать ребенка, объясняем значение имен.

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