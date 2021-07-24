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воскресенье, 25 июля 2021 03:00

25 июля поздравляют с Днем Ангела владельца самого мужественного имени
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25 июля День Ангела отмечают Арсений, Вероника, Гавриил, Григорий, Иван, Мария, Михаил, Семен и Федор.

Если знаете людей с такими именами - не забудьте их поздравить, а Gazeta.ua вам в этом поможет. Для ты, кто выбирает, как назвать ребенка, объясняем значение имен.

Автор: unsplash.com
  Красивые открытки - поздравления с Днем Ангела
Красивые открытки - поздравления с Днем Ангела

Мужское имя Арсений имеет греческое происхождение от имени Арсен, что связано со словом arsen и буквально означает "мужественный", "мужской". Это, пожалуй, наиболее мужественное имя. Приобрело популярность в XX веке. Имя широко распространено в Украине, куда проникло из польского языка.

Поздравление для Арсения

Арсен, хочу удачи пожелать
Тебе, мог друг, на именины,
Уныния совсем не знать.
Достойным звания мужчины,
Ты в этой жизни проживи,
Всегда стремись к победам новым,
Пусть сбудутся мечты твои,
Живется пусть тебе кайфово!

Женское имя Вероника имеет греческое происхождение, но трансформировалось завдячы старославянском посредничеству. Считается, его первоначальной форме было Ференика, два корня которого означают "несу" и "победа". Мало диалектные форму Береника. Итальянцы считают, что это имя переводится как "жительница Вероны".

Еще одна версия связывает происхождение имени библейской легендой. Так, латинское Veronica выводят из сочетания vera icon, то есть, "настоящий образ". Так называли "плат Вероники", отличая его от других образов Христа.

Автор: forumsmile.ru
  Красивые открытки - поздравления с Днем Ангела
Красивые открытки - поздравления с Днем Ангела

Поздравление для Вероники

Жизни сладкой, как клубника,
Тебе желаю, Вероника,
Без обид и без печали,
О любви чтоб не молчали.

Пускай здоровье крепким будет,
Карьера пусть стремится ввысь,
Пускай тебя родные любят
И пусть прекрасной будет жизнь!

Мужское имя Гавриил имеет древнееврейское происхождение, дословно озрачае "мощь Божия", или "божественный воин".

Поздравления для Гавриила

Гавриил, тебя поздравить
С праздником спешу скорей!
Счастья, радости, богатства,
Верных, искренних друзей!
Будь здоровым и веселым.
В жизни пусть тебе везет.
Всё хорошее скорее
В руки пусть к тебе придет.

Имя Григорий происходит от греческого языка, означает "внимательный, сосредоточенный, собранный".

Поздравление для Григория

Девиз Григория по жизни -
Всем людям оптимизм дарить,
Он заряжает всех удачей,
С ним есть о чем поговорить.
Желаем мы ему за годы
Энергию не растерять,
Быть верным, преданным и честным,
И свой девиз не забывать!

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Мужское имя Иван происходит от древнееврейского Йоханен, что означает "Яхве милостив", "Бог милостив", то есть "Божья милость". Женская форма имени - Иванна, Иванка.

Автор: pinterest.com
  Красивые открытки - поздравления с Днем Ангела
Красивые открытки - поздравления с Днем Ангела

Поздравление для Ивана

Иван, принимай поздравления,
Пожелать хочу в жизни везения,
Побед, процветания, успеха,
Побольше, весёлого смеха.
Всегда будь, душой коллектива,
Любовь, пускай будет красива,
Друзья, будут пусть всегда рядом,
И чтоб ты имел всё, что надо!

Женское имя Мария имеет библейское происхождение. Образовалось от Мириам - "горькая", "желательно", "беззаботная".

Поздравления для Марии

Маша, Машенька, Мария,
Поздравления принимай,
С доброй, ласковой улыбкой
Каждый новый день встречай.

Ангел пусть от бед укроет
Тебя бережно крылом,
Богородица святая
Пусть всегда хранит твой дом.

Вера даст тебе пусть силы,
Свет надежды пусть сияет,
И всю жизнь тебя, Мария,
Пусть любовь не покидает.

Имя Михаил происходит от древнееврейского имени Микаэль и означает "равный", "подобный Богу".

Поздравления для Михаила

Михаил, Мишаня, Мишка,
Поздравляю я тебя!
Радости тебе, здоровья,
Фарта, счастья и бабла!

А еще тебе терпенья,
Ярких красок, легких дней,
Чтобы было настроенье,
С ним жизнь будет веселей!

Мужское имя Семен форма имени Симон, которое имеет древнееврейское происхождение от корня шаман - "слышать", и буквально означает "услышанный (Богом)".

Поздравления для Семена

В этот чудный день, Семён,
Пожеланий миллион!
Чудо-настроения
И во всём везения.
Будь всегда ты позитивным,
Мудрым, верным и активным.
Никогда не унывай,
Цену жизни, Сёма, знай!

Федор - Украинский мужское имя, происходит от греческого Теодорос. Это имя переводится как "Божий дар", "подаренный Богом". Церковная форма имени - Феодор. Имя имеет женскую форму - Феодора., Федора, Теодора.

Поздравления для Федора

Федор значит "божий дар".
И в руках его - пожар:
Ловко спорятся дела.
Все он может, без труда.
А хозяйственный какой!
Нужен, срочно, всем такой.
Пусть успех во всем прибудет
И достаток не забудет.

25 июля православная церковь восточного обряда отмечает день поминовения мучеников Федора, варяга, и сына его Иоанна, в Киеве - христиан, ставших первыми известными мучениками в Киевской Руси за веру.

Также в этот день молитвенно почитают мучеников Прокла и Илария; преподобного Михаила Малеина; мученицу Голиндуху, в крещении Марию; праведницу Веронику; проповедников Иоанна и Гавриила, Святогорцев; преподобного юродивого Арсения Новгородского; священномученика Симона Воломського; святителя Григория Каллидоса, митрополита Ираклийского; святителя Серапиона Владимирского.

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