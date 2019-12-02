Наглый и истеричный: женщина спасла соболя

Экоактивистка из России Евгения спасла жизнь соболя Умору от живодёрни.

Об изготовлении шуб в России, опыт спасения и проживания с соболем рассказала boredpanda.com.

Когда Евгения увидела картинку соболя в интернете, сразу влюбилась и решила узнать об этом животном больше. Оказалось, что у соболей самые дорогие шубки в мире. Меховая промышленность предпочитает мех соболей, поскольку у него шелковистая текстура, а также он по цвету варьируется от бежевого до черного.

В России спрос на мех соболя возрастает. Он используется даже для изготовления покрывал и нижнего белья. Сейчас действует около 70 ферм, на которых выращивают соболей и других диких животных для создания шуб.

Фото: instagram.com/russian_sable

Евгения узнала, что была возможность выкупить животное и спасти ему жизнь. Сейчас живет с новым другом и наслаждается жизнью.

"У Уморы сложный характер. Проживание на ферме имело пагубное влияние на нее. Она достаточно эмоциональная, иногда даже истеричная. Умора также наглая и любит воровать вещи. Она очень активная и умная."

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Спасительница не рекомендует заводить соболя как домашнее животное: "Чтобы начать комфортно жить с соболем, нужно много времени и терпения. Может потребоваться несколько лет, пока вы начнете получать удовольствие от такого соседства."

Евгения ведет экоактивистський блог в Instagram, в котором призывает не покупать шубы и милосердно относиться к животным.

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