На Закарпатье сняли уникальное животное

Фото: Larysa Uhryn

На Закарпатье фотограф Лариса Угрин сняла редкую белую лань. В стаде, за которым ухаживают лесоводы Мукачевского района, эта лань единственная на более 100 особей.

Фотографии женщина разместила на своей странице в Facebook.

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"На фотосафари в селе Бугорок Мукачевского района я ехала, зная, что среди стада, которое насчитывает более 100 голов, есть 1 лань, которая отличается от всех. Она альбиноска, то есть имеет белую шерсть. В природе альбиносы, как правило, не выживают, но тут в стаде она чувствует себя просто замечательно! Правда, поймать в кадр одну-единственную особь со 100 совсем непросто. Здесь самое главное - удача и настойчивость. Олени пугливые и бегут всем стадом в одном направлении. Фотографироваться не хотят, но должны. Иногда "зависают", когда им нужно провести сложные математические расчеты маршрута побега так, чтобы не быть запечатленными", - рассказала Угрин.

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