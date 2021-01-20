Показали уникальные фото диких коров в Чернобыльской зоне

В Чернобыльском заповеднике обнаружили стадо одичавших коров. Заметили их на окраине села Лубянка.

Фото диких "гостей" обнародовали в Facebook Чернобыльского радиационно-экологического заповедника.

Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

Специалисты подсчитали численность когда домашнего крупного рогатого скота. Отмечают, что состояние всех животных - хорошее. Снежную и морозную погоду они переживают успешно. У главного быка, правда, есть проблемы с правым глазом.

От обычного сельского стада стадо дикого скота отличается. Последнее структурировано, имеет системную целостность, действует всегда слаженно.

"Наиболее тщательно взрослые охраняют свою молодежь. Телята выбирают самое безопасное место в стаде между взрослым бугаем и коровками. На фоне снега и грозного большого быка телята выглядят особенно колоритно. Наибольшее удовольствие - наблюдать за их поведением. Несмотря на все, молодняк рогатого скота хорошо адаптирован к холоду. Поэтому беспокоиться, выживут ли в такие морозы телята с коровами нет оснований", - говорится в сообщении.

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В зоне отчуждения провели испытания автономного робота-собаки Boston Dynamics для проверки радиационно опасных участков.