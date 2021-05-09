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воскресенье, 09 мая 2021 03:25

На выборах победителя выбрали благодаря обычной монетке

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На выборах победителя выбрали благодаря обычной монетке

На одном из избирательных округов в британском городе Барнсли кандидаты набрали одинаковое количество голосов. Чтобы определить победителя, пришлось подбрасывать монетку.

Местные выборы в королевстве состоялись 6 мая. Борьба в Барнсли шла между кандидатами от Консервативной и Лейбористской партий, пишет 24 канал.

Оба политика получили по 1 084 голоса. Законодательством предусмотрено, что в таком случае окончательный результат надо решить, подбросив монету.

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Кандидат лейбористов выбрал реверс монеты с портретом королевы Елизаветы II, это принесло ему победу.

В Польше в коммуне Бискупец археологи нашли клад серебряных монет эпохи Каролингов.

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