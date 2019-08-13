На снимках с марсохода NASA увидели силуэты инопланетян

"Охотник за инопланетянами" Скотт Воринг утверждает, что на фотографии, которую сделал марсоход NASA, изображена женщина, мужчина и ребенок.

На фотографии можно увидеть три различных объекта, которые Воринг назвал артефактами пришельцев или статуями. Исследователь-уфолог утверждает, что NASA удалило фотографию, но позже ему удалось найти аналогичную, пишет Радио Максимум.

Автор: maximum.fm "Охотник за инопланетянами" Скотт Воринг утверждает, что на фотографии, которую сделал марсоход NASA, изображена женщина, мужчина и ребенок

"На силуэте женщины очень детализированный зеленый халат, на котором даже можно увидеть складки", - сказал Воринг.

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На снимке видно длинные волосы до плеч, тонкую талию. На поднятой руке видно, где заканчивается рукав и начинается кисть. Рядом с фигурой женщины есть силуэт, напоминающий лысого человека, который одет во что-то зеленое. Впереди этих фигур, по мнению Воринга, расположена статуя маленького ребенка.

Эксперт Nasa Сильвано П. Коломбано заявил, что внеземные существа, возможно, уже посещали Землю. Сильвано П. Коломбано из отдела интеллектуальных систем Nasa считает, что внеземная жизнь может сильно отличаться от человеческой жизни, основанной на углероде.