 
Ексклюзивы
1/5
Украинская школа - урод, застрявший между двумя эпохами - писательница
Украинская школа - урод, застрявший между двумя эпохами - писательница
Просмотров: 342
Культура не бывает вне политики. Иначе это просто развлечения – Островская-Лютая о Книжном арсенале, УКФ и кризис чтения
Культура не бывает вне политики. Иначе это просто развлечения – Островская-Лютая о Книжном арсенале, УКФ и кризис чтения
Просмотров: 135
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
1 Просмотров: 738
"Тищенко - на передовую, смывать грехи". Что думают украинцы о "слугах народа"
"Тищенко - на передовую, смывать грехи". Что думают украинцы о "слугах народа"
Просмотров: 495
Зеленскому трудно бить горшки с Коломойским, тот для него - учитель
Зеленскому трудно бить горшки с Коломойским, тот для него - учитель
1 Просмотров: 306
Дело Гладковского: что будет дальше
Дело Гладковского: что будет дальше
Просмотров: 351
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 477
Украину накроют заморозки. Будут идти дожди - синоптики обновили прогноз погоды на неделю
Украину накроют заморозки. Будут идти дожди - синоптики обновили прогноз погоды на неделю
Просмотров: 999
Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов
Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов
Просмотров: 288
Нужно ли школам продолжать обучение летом - мнение эксперта
Нужно ли школам продолжать обучение летом - мнение эксперта
Просмотров: 225
Фото
Все фото
17
11
6
2
6
&quot;На карантине вышла замуж и завела трех кроликов&quot; - писательница Вера Валле
"На карантине вышла замуж и завела трех кроликов" - писательница Вера Валле
Фантазия впечатляет: женщина выпекает торты в виде мультяшных героев
Фантазия впечатляет: женщина выпекает торты в виде мультяшных героев
Отмывали в лужах и сражались за количество: как в СССР сдавали бутылки - фото
Отмывали в лужах и сражались за количество: как в СССР сдавали бутылки - фото
В Дании обнаружили уникальный меч возрастом 3 тыс. лет
В Дании обнаружили уникальный меч возрастом 3 тыс. лет
Растаял крупнейший в мире айсберг, который откололся от Антарктиды
Растаял крупнейший в мире айсберг, который откололся от Антарктиды
Видео
Все видео
По улицам города рассекал молодой олень: появилось видео
По улицам города рассекал молодой олень: появилось видео
Россияне хотят бомбить Ростов. Ищут повод для вторжения - Стерненко
Россияне хотят бомбить Ростов. Ищут повод для вторжения - Стерненко
Церковный праздник 20 апреля - что сегодня отмечают
Церковный праздник 20 апреля - что сегодня отмечают
Кот ворвался на футбольное поле и стал звездой трансляции матча
Кот ворвался на футбольное поле и стал звездой трансляции матча
"Открой задницу": в голосовом помощнике Tesla нашли забавную команду
"Открой задницу": в голосовом помощнике Tesla нашли забавную команду
Интервью
1/5
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 477
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
Просмотров: 1071
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Просмотров: 288
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Просмотров: 342
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 549
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
23 апреля 2021
Просмотров: 162
Українська суб'єктність: де вона?
У школі нас вчили того, як треба страждати. Як це робити пристрасно. Як найкраще у світі виживати. Цей біль не був нашою насолодою, але він ...
суббота, 24 апреля 2021 09:30

"На карантине вышла замуж и завела трех кроликов" - писательница Вера Валле
17

  Комментировать

"На карантине у меня есть время быть счастливой в полном смысле этого слова", - говорит Вера Валле
Фото: предоставила Вера Валле
"На карантине у меня есть время быть счастливой в полном смысле этого слова", - говорит Вера Валле
"На карантине у меня есть время быть счастливой в полном смысле этого слова", - говорит Вера Валле
"На карантине у меня есть время быть счастливой в полном смысле этого слова", - говорит Вера Валле
"На карантине у меня есть время быть счастливой в полном смысле этого слова", - говорит Вера Валле

Писательница и правозащитница Вера Валле за время карантина стала более продуктивной и эффективной, ведь не распыляет силы на лишнюю логистику, как было в докарантинные времена. Об этом она рассказала Gazeta.ua.

"Я, в отличие от большинства людей, никоим образом не переживаю то, что лишена общения с людьми. Наоборот, я рада этим обстоятельствам.

К вызовам карантинного периода, когда все находятся дома, я отношусь замечательно. Потому что наконец-то у меня есть время быть счастливой в полном смысле этого слова. Я за это время вышла замуж, завела трех кроликов, провела столько времени со своими сыновьями, сколько и мечтать раньше не могла. У меня есть возможность успевать все. Работать, писать, любить и путешествовать по Украине. Я абсолютно счастлива в этом своем мире.

Вера Валле стала часто путешествовать по Украине. В путешествии берет всю семью и даже домашних животных.

"На днях снова отправимся на море. На этот раз - с детьми и кроликами. Я всегда бронирую отель и предупреждаю: "Мы с кроликами. Берете? " - "Берем!"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Атошники подпитывают коррупцию, против которой проливали кровь" - правозащитница

Я не большой любитель заграницы. По специальности я юрист в крупной международной корпорации. Поэтому я уже напутешествовалась по миру.

Всегда любила путешествовать по Украине. Могу это делать со своей семьей, неограниченно, на собственном авто. Я всегда могу взять с собой своих домашних животных. Поездки часто спонтанны. У меня так часто бывает - я просыпаюсь утром и хочу уехать. Если мой рабочий график позволяет - еду", - поделилась писательница.

Вера Валле - писательница, правозащитница. Автор проектов законов в сфере хозяйственной деятельности и противодействия коррупции, книг в области права, экономики, политологии, социологии и философии.

Среди любимых авторов - Иммануил Кант, Карл Поппер, Ханна Арендт, Эрих Фромм, Мишель Фуко.

Любит путешествовать по Украине. Держит трех кроликов и лабрадора Лаки. Коллекционирует вышиванки и украинские платки. Замужем второй раз. Муж Григорий - зоолог.

Автор: Валерия Радзиевская
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"На карантине вышла замуж и завела трех кроликов" - писательница Вера Валле». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
апреля

Вывели на орбиту телескоп Hubble

Психоаналитик издал книгу о снах

Начался геноцид армян в Османской империи

Размером с чемодан: первый компьютер Apple II весил 6 кг

Пропал без вести украинский композитор

Самое читаемое
Осенью РФ и Беларусь создадут &quot;союзное государство&quot; - Лукашенко
Осенью РФ и Беларусь создадут "союзное государство" - Лукашенко Просмотров: 38963
Как жили украинские селяне в 1960-х - подборка уникальных фотографий
Как жили украинские селяне в 1960-х - подборка уникальных фотографий
24
 Просмотров: 23436
Ужасные привычки с 1990-х - так не стоит делать никому
Ужасные привычки с 1990-х - так не стоит делать никому
8
 Просмотров: 16083
Alyona Alyona в скандальных нарядах сняла пародии на Айлиш и Кардашьян
Alyona Alyona в скандальных нарядах сняла пародии на Айлиш и Кардашьян
4
 Просмотров: 13617
Дочь Брежневой в трусах, Стужук без нижнего белья и голые прелести блогера - какие снимки публикуют звезды
Дочь Брежневой в трусах, Стужук без нижнего белья и голые прелести блогера - какие снимки публикуют звезды
10
 Просмотров: 13518
Интересно
Народные приметы 24 апреля - что сегодня делать, чтобы водились деньги
Народные приметы 24 апреля - что сегодня делать, чтобы водились деньги Просмотров: 1989
Церковный праздник 24 апреля - православные вспоминают одно из величайших чудес Господа
Церковный праздник 24 апреля - православные вспоминают одно из величайших чудес Господа Просмотров: 1035
День Ангела 24 апреля - кто сегодня именинник
День Ангела 24 апреля - кто сегодня именинник Просмотров: 252
По улицам города рассекал молодой олень: появилось видео
По улицам города рассекал молодой олень: появилось видео
 Просмотров: 243
Народные приметы 23 апреля - сегодня просят прощения за измены
Народные приметы 23 апреля - сегодня просят прощения за измены Просмотров: 981
Больше всего комментируют
29
Выбор Порошенко-Зеленский - это как выбирать между Covid и пневмонией - политолог
12
Зеленский нарушает Конституцию - ряд общественных организаций сделали заявление
6
Как наконец то сделать украинцев счастливыми
4
Скандальная вечеринка в разгар карантина: Тищенко нашел виновного
3
"Спокойное обращение Путина за последние годы. Это настораживает"- политолог
Голосов: 376
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть