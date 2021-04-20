"На карантине вышла замуж и завела трех кроликов" - писательница Вера Валле

Фото: предоставила Вера Валле

Писательница и правозащитница Вера Валле за время карантина стала более продуктивной и эффективной, ведь не распыляет силы на лишнюю логистику, как было в докарантинные времена. Об этом она рассказала Gazeta.ua.

"Я, в отличие от большинства людей, никоим образом не переживаю то, что лишена общения с людьми. Наоборот, я рада этим обстоятельствам.

К вызовам карантинного периода, когда все находятся дома, я отношусь замечательно. Потому что наконец-то у меня есть время быть счастливой в полном смысле этого слова. Я за это время вышла замуж, завела трех кроликов, провела столько времени со своими сыновьями, сколько и мечтать раньше не могла. У меня есть возможность успевать все. Работать, писать, любить и путешествовать по Украине. Я абсолютно счастлива в этом своем мире.

Вера Валле стала часто путешествовать по Украине. В путешествии берет всю семью и даже домашних животных.

"На днях снова отправимся на море. На этот раз - с детьми и кроликами. Я всегда бронирую отель и предупреждаю: "Мы с кроликами. Берете? " - "Берем!"

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Я не большой любитель заграницы. По специальности я юрист в крупной международной корпорации. Поэтому я уже напутешествовалась по миру.

Всегда любила путешествовать по Украине. Могу это делать со своей семьей, неограниченно, на собственном авто. Я всегда могу взять с собой своих домашних животных. Поездки часто спонтанны. У меня так часто бывает - я просыпаюсь утром и хочу уехать. Если мой рабочий график позволяет - еду", - поделилась писательница.

Вера Валле - писательница, правозащитница. Автор проектов законов в сфере хозяйственной деятельности и противодействия коррупции, книг в области права, экономики, политологии, социологии и философии. Среди любимых авторов - Иммануил Кант, Карл Поппер, Ханна Арендт, Эрих Фромм, Мишель Фуко. Любит путешествовать по Украине. Держит трех кроликов и лабрадора Лаки. Коллекционирует вышиванки и украинские платки. Замужем второй раз. Муж Григорий - зоолог.