 
Ексклюзивы
1/5
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 2304
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Просмотров: 459
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 1314
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Просмотров: 3150
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
3 Просмотров: 118471
Осенью Рада может стать импотентной
Осенью Рада может стать импотентной
Просмотров: 792
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
1 Просмотров: 1953
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
1 Просмотров: 1602
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Просмотров: 891
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
Просмотров: 1107
Фото
Все фото
11
4
21
4
15
На грани жизни и смерти: показали фото самых редких животных планеты
На грани жизни и смерти: показали фото самых редких животных планеты
Кадры потрясающей силы — опубликовали фото муравьи с фруктом на голове
Кадры потрясающей силы — опубликовали фото муравьи с фруктом на голове
Неожиданные гости: показали фото диких животных, которые прибились к жилищам людей
Неожиданные гости: показали фото диких животных, которые прибились к жилищам людей
Держится верхом без седла - сеть порадовало видео искусного собаки-ковбоя
Держится верхом без седла - сеть порадовало видео искусного собаки-ковбоя
Дружба между котами и мужчинами существует - фотофакт
Дружба между котами и мужчинами существует - фотофакт
Видео
Все видео
Вегана осудили за любовь к свинье
Вегана осудили за любовь к свинье
Битва титанов - разъяренный слон атаковал носорога
Битва титанов - разъяренный слон атаковал носорога
Засняли кабана, который переплывал Днепр
Засняли кабана, который переплывал Днепр
Птенец павлина удивил интернет
Птенец павлина удивил интернет
Семья лис во дворе устроила забавное шоу
Семья лис во дворе устроила забавное шоу
Интервью
1/5
"Один лама, когда попросил объяснить суть буддизма, ответил: "Не парься"
"Один лама, когда попросил объяснить суть буддизма, ответил: "Не парься"
Просмотров: 180
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 1323
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
2 Просмотров: 1512
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3411
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 25057
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 июля 2018
1 Просмотров: 1557
Дрова
Не люблю складати дрова. Нуднішої роботи годі знайти. У червні тесть привіз повну вантажівку. Свідомо не хочу дивитися на всю купу — щоб не ...
среда, 18 июля 2018 16:50

На грани жизни и смерти: показали фото самых редких животных планеты
11

  Комментировать

Саола
Фото: telegraf.com.ua
Американский хорёк
Калимантанский орангутанг
Илийская пищуха
Бразильская выдра

В настоящий момент в мире тысячи видов животных находятся под угрозой уничтожения. Причина - небрежное поведение с окружающей средой, изменение климата, урбанизация и браконьерство.

1. Саола. Впервые животных заметили в мае 1992 года, и с того времени в дикой природе их видели лишь 4 раза, - передает Телеграф.

Проживает саола в лесах Вьетнам и Лаоса. Научное латинское название Pseudoryx и детальное описание животного было сделано лишь в 1993 году, а сфотографировать саолу удалось лишь в 1996 году в Лаосе.

2. Американский хорек. Этот хищник находится под угрозой исчезновения из-за болезней, которые связаны с изменением климата, отсутствием среды для обитания и еды. Животные живут колонией на 50 гектарах середнеамериканской прерии, которая полноценно может обеспечить едой лишь несколько взрослых особей.

3. Калимантанский орангутанг. Живут приматы лишь на острове Борнео. В этом году в июле животным дали статус "на грани исчезновения", ведь за последние 50 лет их популяция уменьшилась на 60%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кадры потрясающей силы — опубликовали фото муравьи с фруктом на голове

4. Илийская пищуха. Млекопитающее проживает на горном хребте Тянь-Шаню в Китае. По последним данным природоохранники их осталось менее 1000 особей.

5. Бразильская выдра. Редкий вид выдры, который проживает в Южной Америке. Ее также еще называют гигантской, через ее размеры. В настоящий момент, их насчитывается лишь несколько тысяч в дикой природе.

6. Дальневосточный леопард. Животные имеют статус "под угрозой исчезновения". В дикой природе можно встретить лишь 60 таких леопардов. А в зоопарках и частных коллекциях - еще 200 особей.

7. Лиса Дарвина. Вид назван в честь Чарльза Дарвина, который обнаружил животных в 1834 году. Осталось лис менее 5 тысяч, а проживают они в национальных парках Чили и на острове Чило.

8. Суматранский носорог. В дикой природе количество животных колеблется от 220 до 275 особей. Носорог очутился на грани уничтожения из-за браконьеров. Охотников привлекает рог, который имеет незаурядную ценность на черном рынке.

9. Панголина. Млекопитающее, которое напоминает настоящего дракона или же динозавра. Чрезвычайно редкое и древнее животное, которое проживает в экваториальных лесах Африки, и в тропических лесах Индии и Китая. Осталось лишь несколько тысяч особей. Панголины стали жертвами браконьера из-за мяса и чешуи.

Ранее показали потрясающие черно-белые фото животных американского фотографа Лукаса Ландерса. Художник создал иллюзию, которую мало кому удастся разгадать.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Засняли кабана, который переплывал Днепр
Засняли кабана, который переплывал Днепр Просмотров: 8704
Нефотогеничные коты существуют: 18 чрезвычайно забавных фото
Нефотогеничные коты существуют: 18 чрезвычайно забавных фото Просмотров: 1791
Сейчас вы читаете новость «На грани жизни и смерти: показали фото самых редких животных планеты». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
июля

Кто и как придумал "Тетрис": сегодня появилась самая популярная в мире головоломка

ВСУ взяли под контроль часть Луганска

Полвека назад основали Intel

"Колоссальная коммерческая операция" - как провели первый джазовый фестиваль

Руки, ноги висели на проводах - авиация разбомбила поезд с детьми

Внедорожник протаранил толпу людей на тротуаре

От прививки умер 77 младенцев

Черный вторник: на похоронах священника беркутовцы били верующих

В асфальте под Святой Софией рыли могилу

Самое читаемое
Пышнотелая экс-подружка репера обнажила татуированные ягодицы
Пышнотелая экс-подружка репера обнажила татуированные ягодицы
32
 Просмотров: 122864
&quot;Лабутены&quot;, D&amp;G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
24
 3 Просмотров: 118543
72-летняя Шер ошеломила прозрачным топом на красной дорожке
72-летняя Шер ошеломила прозрачным топом на красной дорожке
27
 Просмотров: 69373
Бекхэмы семьей весело отдохнули в Хорватии
Бекхэмы семьей весело отдохнули в Хорватии
38
 1 Просмотров: 60367
Пышнотелые дизайнерши бикини примерили свои сексуальные творения на себе
Пышнотелые дизайнерши бикини примерили свои сексуальные творения на себе
20
 Просмотров: 52050
Больше всего комментируют
10
Сторонники Кивы забросали Шабунина зеленкой
8
Путин пришел на встречу с Трампом в обуви с высокими каблуками - фотодоказательство
6
Украина может начать продавать воду в оккупированный Крым
6
Дочь нардепа на Сардинии сделала пикантное заявление
5
Рада разрешила Ахметову не платить налогов на 3 млрд грн
Голосов: 428
Голосование Кто выиграет суперкубок Украины по футболу?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтёр"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua