На грани жизни и смерти: показали фото самых редких животных планеты

Фото: telegraf.com.ua

В настоящий момент в мире тысячи видов животных находятся под угрозой уничтожения. Причина - небрежное поведение с окружающей средой, изменение климата, урбанизация и браконьерство.

1. Саола. Впервые животных заметили в мае 1992 года, и с того времени в дикой природе их видели лишь 4 раза, - передает Телеграф.

Проживает саола в лесах Вьетнам и Лаоса. Научное латинское название Pseudoryx и детальное описание животного было сделано лишь в 1993 году, а сфотографировать саолу удалось лишь в 1996 году в Лаосе.

2. Американский хорек. Этот хищник находится под угрозой исчезновения из-за болезней, которые связаны с изменением климата, отсутствием среды для обитания и еды. Животные живут колонией на 50 гектарах середнеамериканской прерии, которая полноценно может обеспечить едой лишь несколько взрослых особей.

3. Калимантанский орангутанг. Живут приматы лишь на острове Борнео. В этом году в июле животным дали статус "на грани исчезновения", ведь за последние 50 лет их популяция уменьшилась на 60%.

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4. Илийская пищуха. Млекопитающее проживает на горном хребте Тянь-Шаню в Китае. По последним данным природоохранники их осталось менее 1000 особей.

5. Бразильская выдра. Редкий вид выдры, который проживает в Южной Америке. Ее также еще называют гигантской, через ее размеры. В настоящий момент, их насчитывается лишь несколько тысяч в дикой природе.

6. Дальневосточный леопард. Животные имеют статус "под угрозой исчезновения". В дикой природе можно встретить лишь 60 таких леопардов. А в зоопарках и частных коллекциях - еще 200 особей.

7. Лиса Дарвина. Вид назван в честь Чарльза Дарвина, который обнаружил животных в 1834 году. Осталось лис менее 5 тысяч, а проживают они в национальных парках Чили и на острове Чило.

8. Суматранский носорог. В дикой природе количество животных колеблется от 220 до 275 особей. Носорог очутился на грани уничтожения из-за браконьеров. Охотников привлекает рог, который имеет незаурядную ценность на черном рынке.

9. Панголина. Млекопитающее, которое напоминает настоящего дракона или же динозавра. Чрезвычайно редкое и древнее животное, которое проживает в экваториальных лесах Африки, и в тропических лесах Индии и Китая. Осталось лишь несколько тысяч особей. Панголины стали жертвами браконьера из-за мяса и чешуи.

Ранее показали потрясающие черно-белые фото животных американского фотографа Лукаса Ландерса. Художник создал иллюзию, которую мало кому удастся разгадать.