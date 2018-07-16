Засняли кабана, который переплывал Днепр

 
Ексклюзивы
1/5
Осенью Рада может стать импотентной
Осенью Рада может стать импотентной
Просмотров: 414
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
1 Просмотров: 999
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
1 Просмотров: 1323
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Просмотров: 783
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
1 Просмотров: 963
Сколько стоит открыть акваферму
Сколько стоит открыть акваферму
Просмотров: 3726
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
2 Просмотров: 738
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
2 Просмотров: 8604
Большинство из окружения Порошенко - сообщники, которые много знают - Гнап
Большинство из окружения Порошенко - сообщники, которые много знают - Гнап
2 Просмотров: 1593
Разведенные супруги, вынужденные жить вместе: какое будущее ждет коалицию в Раде
Разведенные супруги, вынужденные жить вместе: какое будущее ждет коалицию в Раде
Просмотров: 639
Фото
Все фото
15
6
12
18
4
Дружба между котами и мужчинами существует - фотофакт
Дружба между котами и мужчинами существует - фотофакт
20 акул поймали рыбаки за один день
20 акул поймали рыбаки за один день
Счастью нет предела: показали забавные фото собак на пляже
Счастью нет предела: показали забавные фото собак на пляже
Смертоносные челюсти - сеть шокировали фото крокодильей охоты
Смертоносные челюсти - сеть шокировали фото крокодильей охоты
Клонирование: с наименьшей в мире собаки сделали 49 копий
Клонирование: с наименьшей в мире собаки сделали 49 копий
Видео
Все видео
Засняли кабана, который переплывал Днепр
Засняли кабана, который переплывал Днепр
Птенец павлина удивил интернет
Птенец павлина удивил интернет
Семья лис во дворе устроила забавное шоу
Семья лис во дворе устроила забавное шоу
В зоне отчуждения ЧАЭС появились бурые медведи
В зоне отчуждения ЧАЭС появились бурые медведи
Тигренок свободно гуляет по зоопарку: показали видео
Тигренок свободно гуляет по зоопарку: показали видео
Интервью
1/5
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
1 Просмотров: 1143
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3213
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 24715
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
Просмотров: 1377
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
Просмотров: 1323
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 июля 2018
Просмотров: 180
Дрова
Не люблю складати дрова. Нуднішої роботи годі знайти. У червні тесть привіз повну вантажівку. Свідомо не хочу дивитися на всю купу — щоб не ...
понедельник, 16 июля 2018 17:17

Засняли кабана, который переплывал Днепр

  Комментировать
Засняли кабана, который переплывал Днепр
В Херсоне местные жители сняли дикого кабана, который переплывал Днепр. Фото из открытых источников.

На Херсонщине местные жители засняли здоровенного дикого кабана посреди Днепра.

Животное переплывало самую большую реку Украины не хуже небольшой лодки, - передает Depo.ua.

Авторы видео перефразировали необычное явление известной гоголевской гиперболой: "Редкая птица долетит до середины Днепра, зато кабан доплывет".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дружба между котами и мужчинами существует - фотофакт

Это уже не первая попытка дикого кабана переплыть такой большой водоем. Раньше в городе Днепр патрульные сфотографировали вепря, который также переплывал реку.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Засняли кабана, который переплывал Днепр». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
июля

Более 2 тыс. вакансий ежемесячно: в Украине празднуют день бухгалтера

Убийца в романе прочитал приказ убить Джона Леннона

Людям не сообщили о загрязнении радиацией

Самое читаемое
Это вопрос выживания - показали жуткие кадры о жизни китобоев (Фото 18+)
Это вопрос выживания - показали жуткие кадры о жизни китобоев (Фото 18+)
14
 Просмотров: 192806
В сети высмеяли нелепые образы на кинофестивале в Одессе
В сети высмеяли нелепые образы на кинофестивале в Одессе
17
 2 Просмотров: 147767
Дочь нардепа показала фото с роскошного отдыха
Дочь нардепа показала фото с роскошного отдыха
5
 1 Просмотров: 86761
Мисс Playboy едва прикрыла пикантные места откровенным купальником
Мисс Playboy едва прикрыла пикантные места откровенным купальником
25
 Просмотров: 68473
52-летняя Синди Кроуфорд засветила фигуру в бикини
52-летняя Синди Кроуфорд засветила фигуру в бикини
5
 Просмотров: 43390
Больше всего комментируют
29
Аваков предлагает обсудить русский язык для Донбасса
13
Хабенский попал в базу "Миротворца"
6
Запуск "Северного потока-2" принесет Украине миллиардные убытки - эксперт
3
Украина лидирует в экспорте незаконной древесины
3
Путин заставляет Трампа ждать
Голосов: 1473
Голосование Кто выиграет Кубок мира по футболу-2018?
  • 1) Франция
  • 2) Хорватия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua