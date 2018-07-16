Засняли кабана, который переплывал Днепр

На Херсонщине местные жители засняли здоровенного дикого кабана посреди Днепра.
Животное переплывало самую большую реку Украины не хуже небольшой лодки, - передает Depo.ua.
Авторы видео перефразировали необычное явление известной гоголевской гиперболой: "Редкая птица долетит до середины Днепра, зато кабан доплывет".
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Это уже не первая попытка дикого кабана переплыть такой большой водоем. Раньше в городе Днепр патрульные сфотографировали вепря, который также переплывал реку.
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