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четверг, 03 мая 2018 04:30

Мужские прически, которые вызывают у женщин бурную реакцию
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Фото: telegraf

Неординарные мужские прически заставят женщин смеяться до упаду.

Каждый из нас имеет свое чувство стиля и меры, но в некоторых оно не совсем совпадает с общепринятым, пишет telegraf.

Здесь два результата: либо их видение становится новым трендом, или, как в фотоподборке становится поводом для дикого смеха.

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Мода на длинные волосы у мужчин продолжается последние несколько лет. Все чаще на улицах города можно встретить ребят, которые связывают пряди в пучок. Но это в прошлом. Новым трендом стали косы.

Ярые модники экспериментируют с различным видами плетения кос.

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Дата
03
мая

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