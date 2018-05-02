Мужские прически, которые вызывают у женщин бурную реакцию

Фото: telegraf

Неординарные мужские прически заставят женщин смеяться до упаду.

Каждый из нас имеет свое чувство стиля и меры, но в некоторых оно не совсем совпадает с общепринятым, пишет telegraf.

Здесь два результата: либо их видение становится новым трендом, или, как в фотоподборке становится поводом для дикого смеха.

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Мода на длинные волосы у мужчин продолжается последние несколько лет. Все чаще на улицах города можно встретить ребят, которые связывают пряди в пучок. Но это в прошлом. Новым трендом стали косы. Ярые модники экспериментируют с различным видами плетения кос.