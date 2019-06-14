Момент счастья: украденный собака вернулся домой спустя годы

Почти все это время собака была в приюте Фото: mignews.com

Мариупольское коммунальное предприятие "Счастливые животные" поделилось видео встречи алабая с семьей после разлуки. Известно, что собака довольно долго оставался в приюте, хотя его украли почти 2 года назад.

Почти все это время собака была в приюте. Владельцы и не догадывались поискать любимца именно там, пишет Радио Максимум.

Работники "Счастливых животных" пытались активно отыскать новую семью для любимца и делились его фото в соцсетях. Один из таких постов увидела женщина из Австралии, друзья которой когда-то имели такого же пса. Оказалось, что животное не просто была той есть породы, а была именно тем другом по кличке Лорд, которого несколько лет назад потеряла семья из Мариуполя.

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Домашние животные не могут полноценно коммуницировать с хозяевами. А временами так хочется услышать от них о взаимной любви. Специалисты по поведению животных подготовили 10 признаков того, что ваш кот любит вас, передает The Huffington Post.