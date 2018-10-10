Мокрые и готовые отомстить: показали смешные фото котов до и после купания

Фото: bigpicture.ru

Коты способны самостоятельно очищать свою шерсть. Именно для этого они постоянно и вылизываются. Однако в некоторых случаях купать котов все же необходимо, хотя для них это и ненавистное занятие.

Пытаясь избежать водных процедуры, усачи упираются как могут. Убегают, скрываются, пускают в ход когти. Фото тех пушистиков, которым таки пришлось сдаться в заботливые руки хозяина и позволить ему погрузить себя в пенную воду, представил развлекательный сайт Bigpicture.

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Купать кота надо только при реальной необходимости. К примеру, если у него завелись блохи или появился неприятный запах. Не избежать водных процедур и в случаях, когда усач влезает в грязь и сильно марает свою шерсть.