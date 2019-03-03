Медведицу, которая едва не погибла на Донбассе, перевезли в приют

Все животные в частном зоопарке выглядели удручающе: были очень худыми, обезвоженными и ранеными

Медведица Ласка, спасенная активистами из Покровского зоопарке Донецкой области, прибыла в Медвежий приют "Домажир" на Львовщине, который станет для нее новым домом.

Ранее животное находилось в Васильевском реабилитационном центре для хищников, пишет Вместе.

В январе 2019 года владелец центра Александр Пылышенко предоставил временное убежище для измученных львов и медведей, которые едва не погибли в частном зоопарке под Донецком.

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Для четырех львов и шесть медведей были организованы просторыу павильоны. Все животные выглядели удручающе: они были очень худыми, обезвоженными и ранеными. Одного из львов специалистам спасти не удалось.

Бурые медведи вернулись в Чернобыльскую зону. Они исчезли в XIX веке и в начале 2000-х не было никаких свидетельств восстановления вида на этой территории.