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суббота, 21 сентября 2019 13:20

Медузы-гиганты пугают отдыхающих украинского курорта
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Пляжи Азовского моря заполонили тысячи медуз
Фото: Facebook Богданы Чернявской
Пляжи Азовского моря заполонили тысячи медуз
Пляжи Азовского моря заполонили тысячи медуз
Пляжи Азовского моря заполонили тысячи медуз

Пляжи Азовского моря заполонили тысячи медуз.

В Бердянске из-за сильных приливов и штормы морских обитателей выносило прямо на берег. Контакт даже с мертвой медузой болезненный. На одном из пляжей Бердянска отдыхающие увидели настоящего монстра, пишет Оbozrevatel.

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В бархатный сезон пляже Бердянска все еще полны отдыхающих. Скользкие морские обитатели тоже никуда не делись. Метровая медуза плавала прямо рядом с отдыхающими.

Некоторые животные способны менять окраску своего тела в соответствии с цветом фона. Это позволяет им сливаться с окружающей средой для защиты от хищников или подкарауливания добычи. С той же целью некоторым своим творениям природа подарила другую способность — быть невидимыми. Для этого сделала их тела прозрачными

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