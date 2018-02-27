Мастер поражает сеть миниатюрными животными из валяной шерсти

Фото: Instagram

Мастер Валентина Теркова с российского Комсомольска-на-Амуре производит реалистичные фигурки животных из валяной шерсти. Фотографиями своих творений делится на своей странице в Instagram.

"Я люблю заниматься валянием. Могу делать это почти везде, и в любое время - в грузовике, в поезде метро, или даже вися вверх ногами. Киты - мой любимцы. Чем больше, тем лучше. Один из них длиной 180 сантиметров", - говорит мастерица.

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Автор: Instagram Валентина Теркова работает над валяныем животных каждый день

Автор: Instagram Валентина Теркова работает над валяныем животных каждый день

Автор: Instagram Валентина Теркова работает над валяныем животных каждый день Автор: Instagram Валентина Теркова работает над валяныем животных каждый день

Среди фигурок Терковои есть миниатюрные в форме овечек, зайцев, лисиц. Больше всего - китов. Однако есть люди и фантастические существа. Работы женщина продает в интернет-магазине.

Дизайнер Петер Чаквари из Венгрии создает миниатюрные предметы, людей, животных и фотографирует их. К своим мини-людям он добавляет обычные бытовые предметы.