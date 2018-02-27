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вторник, 27 февраля 2018 01:10

Мастер поражает сеть миниатюрными животными из валяной шерсти
20

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Валентина Теркова работает над валяныем животных каждый день
Фото: Instagram
Валентина Теркова работает над валяныем животных каждый день
Валентина Теркова работает над валяныем животных каждый день
Валентина Теркова работает над валяныем животных каждый день
Валентина Теркова работает над валяныем животных каждый день
Валентина Теркова работает над валяныем животных каждый день
Валентина Теркова работает над валяныем животных каждый день

Мастер Валентина Теркова с российского Комсомольска-на-Амуре производит реалистичные фигурки животных из валяной шерсти. Фотографиями своих творений делится на своей странице в Instagram.

"Я люблю заниматься валянием. Могу делать это почти везде, и в любое время - в грузовике, в поезде метро, или даже вися вверх ногами. Киты - мой любимцы. Чем больше, тем лучше. Один из них длиной 180 сантиметров", - говорит мастерица.

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Автор: Instagram
  Валентина Теркова работает над валяныем животных каждый день
Валентина Теркова работает над валяныем животных каждый день
Автор: Instagram
  Валентина Теркова работает над валяныем животных каждый день
Валентина Теркова работает над валяныем животных каждый день
Автор: Instagram
  Валентина Теркова работает над валяныем животных каждый день
Валентина Теркова работает над валяныем животных каждый день
Автор: Instagram
  Валентина Теркова работает над валяныем животных каждый день
Валентина Теркова работает над валяныем животных каждый день

Среди фигурок Терковои есть миниатюрные в форме овечек, зайцев, лисиц. Больше всего - китов. Однако есть люди и фантастические существа. Работы женщина продает в интернет-магазине.

Дизайнер Петер Чаквари из Венгрии создает миниатюрные предметы, людей, животных и фотографирует их. К своим мини-людям он добавляет обычные бытовые предметы.

boredpanda
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Дата
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