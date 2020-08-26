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среда, 26 августа 2020 11:42

"Люди хотят хлеба, но есть страшнее голод - недостаток любви" - мать Тереза

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&quot;Люди хотят хлеба, но есть страшнее голод - недостаток любви&quot; - мать Тереза
Мать Тереза, 1986 год. Фото: Wikipedia

26 августа 1910 года в городе Скопье Османской империи (ныне Македония) родилась благодетельница Агнесса Гонжа Боякшу. Папа умер, когда ей было 8 лет. Мать воспитывала девочку в католических традициях, что стало основой ее жизненного пути.
Родной дом Агнесса покинула в 18 лет. Она поехала в Ирландию изучать английский язык. Через год переехала в Гималаи заниматься индийскими детьми. В Индии Агнесса приняла первый обет и выбрала себе имя Тереза ​​в честь покровительницы миссионеров Терезы де Лизье.
В 36 лет Гонжа покинула индийский монастырь Дарджилинг и пошла "служить бедным, живя среди них". В 1948 году основала Орден милосердия, который занимается помощью нуждающимся и сейчас. Мать Тереза ​​сказала, что будет заботиться о таких людях: "голодных, голых, бездомных, искалеченных, слепых, прокаженных, всех тех, кто для общества нежелателен, о ком оно не заботится, о людях, ставших обузой для общества и от которых все отшатываются".
В начале создания ордена было 13 членов, сейчас их уже 4000. Монахини помогают сиротским приютам, учреждениям ухода за больными СПИДом и центрам благотворительности во всем мире.
"Люди хотят хлеба, они голодные. Но существует гораздо страшнее голод, и этот голод - недостаток любви ", - говорила мать Тереза.
В 60 лет католическая монахиня становится всемирно известной благодаря документальному фильму "Что-то красивое для Бога". Во время съемок режиссер Мальком Маггеридж пережил духовный перелом и сам стал католиком.
Нобелевскую премию мира благодетельница получила в 69 лет.

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Во время осады Бейрута в 1982 году она вместе с работниками Красного Креста спасла 37 детей из прифронтового госпиталя. Во время Чернобыльской катастрофы мать Тереза ​помогала жертвам радиоактивного облучения. Спасала пострадавших во время землетрясения в Армении. Привозила помощь голодным в Эфиопию.
Из-за продолжительной болезни в марте 1997 года матери Терезе пришлось покинуть пост руководительницы миссии. Через несколько месяцев она умерла в индийском городе Калькутте.


Сразу после смерти Папа Иоанн Павел II начал процедуру введения католической монахини в ранг святых. Для нее сделали исключение, поскольку процесс канонизации инициируется, как правило, через пять лет после смерти кандидата.
А уже в 2016-м Папа Франциск во время богослужения в Ватикане провозгласил мать Терезу святой.
"В честь Святой Троицы мы объявляем и признаем Благословенную Терезу Калькутты святой. Мы ставим ее в ряд других святых и приказываем, чтобы это признавалось всей Церковью", - сказал Папа Франциск во время церемонии.

Автор: Христина БУЦКО
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Дата
26
августа

"Люди хотят хлеба, но есть страшнее голод - недостаток любви" - мать Тереза

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