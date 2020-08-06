Любовь сквозь года: трогательные фото пар в возрасте

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Чувства пожилых людей кардинально отличаются от тех, которые питает молодежь. Пенсионеры больше наслаждаются моментом, поддерживают друг друга и ценят каждую минуту, прожитую вместе.

Этой чувствительной фотосессией, известный лондонский фотограф Суджата Сетия доказала, что любовь живет не три года, а всю жизнь.

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Животные не могут прочитать о методах воспитания и родственных отношениях в книгах или интернете. Живут инстинктами и доказывают, все, что нам нужно, это немного любви и семейного тепла.