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четверг, 12 августа 2021 02:28

Квадратные животные: художник показал впечатляющие фото
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Адитя Арианто прославился в сети благодаря фото животных в стиле игры "Minecraft"
Фото: instagram.com/ditpict
Адитя Арианто прославился в сети благодаря фото животных в стиле игры "Minecraft"
Адитя Арианто прославился в сети благодаря фото животных в стиле игры "Minecraft"
Адитя Арианто прославился в сети благодаря фото животных в стиле игры "Minecraft"
Адитя Арианто прославился в сети благодаря фото животных в стиле игры "Minecraft"

Адитя Арианто - цифровой художник. 21-летний парень из Джакарты, прославился в сети благодаря фото животных в стиле игры "Minecraft".

Об этом пишет Вoredpanda.

Он с легкостью способен превратить кота, тигра или панду в кубик. Делает это с помощью фоторедактора. После его обработки существа выглядят так, будто сбежали из видеоигры "Minecraft". Адитя назвал серию этих фотографий "Anicube".

Его творчество настолько понравилась интернет-пользователям, что за ним следят около 100 тыс. подписчиков в instagram.

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Каждый год миллионы кошек и собак со всего мира в силу разных обстоятельств попадают в приюты для животных. Иногда, состояние, в котором четвероногие поступают, пугает. Животные худые, голодные, измученные и больные.

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