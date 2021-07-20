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вторник, 20 июля 2021 14:53

Невозможно смотреть без слез: показали собак до и после усыновления из приюта
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Эта красавица прошла впечатляющую трансформацию. Пришла в себя через два года.
Фото: justwantedquiet
Этому четвероногому жизнь также подарило второй шанс на счастливую жизнь.
Через год Мая наконец набрала необходимый вес.
После усыновления четвероногий был агрессивным и злым. Через год почувствовал заботу и таки проявил нежность, покорность.
Тоби был найден в канаве и не смог использовать свои задние ноги. Теперь он король дорог.

Каждый год миллионы кошек и собак со всего мира в силу разных обстоятельств попадают в приюты для животных. Иногда, состояние, в котором четвероногие поступают, пугает. Животные худые, голодные, измученные и больные.

Об этом пишет Вoredpanda.

Однако после усыновления их жизнь кардинально меняется, так же как и внешность. Хозяева сравнили фото, когда животное только попало к ним, и после определенного периода проживания в семье. Разница впечатляет. Это свидетельствует о том, что любовь и забота способны творить чудеса, менять жизни домашних питомцев к лучшему.

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В Тель-Авиве, Израиль, местных хотят обязать регистрировать ДНК своих собак. Таким образом власти планируют бороться с хозяевами, которые не убирают на улицах фекалии любимцев.

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