Невозможно смотреть без слез: показали собак до и после усыновления из приюта

Фото: justwantedquiet

Каждый год миллионы кошек и собак со всего мира в силу разных обстоятельств попадают в приюты для животных. Иногда, состояние, в котором четвероногие поступают, пугает. Животные худые, голодные, измученные и больные.

Об этом пишет Вoredpanda.

Однако после усыновления их жизнь кардинально меняется, так же как и внешность. Хозяева сравнили фото, когда животное только попало к ним, и после определенного периода проживания в семье. Разница впечатляет. Это свидетельствует о том, что любовь и забота способны творить чудеса, менять жизни домашних питомцев к лучшему.

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В Тель-Авиве, Израиль, местных хотят обязать регистрировать ДНК своих собак. Таким образом власти планируют бороться с хозяевами, которые не убирают на улицах фекалии любимцев.