Регистрация ДНК: владельцев собак будут штрафовать за неубранные фекалии любимцев

В Израиле владельцев собак будут штрафовать за неубранные фекалии любимцев на улицах. Фото: lapki.pet

В Тель-Авиве, Израиль, местных хотят обязать регистрировать ДНК своих собак. Таким образом власти планируют бороться с хозяевами, которые не убирают на улицах фекалии любимцев.

Об этом сообщило издание The Jerusalem Post.

Все владельцы собак в Израиле должны получить специальное разрешение на содержание животных. Теперь во время его получения власти хотят ввести процедуру сдачи образца ДНК собаки в базу данных.

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Муниципальные контролеры будут проверять собачий кал, который никто не убрал на улицах. Владелец животного, который не пользуется средствами для уборки за любимцем должен заплатить штраф и покрыть стоимость ДНК-теста - 730 шекелей, $222, и еще 250 шекелей, $76.

Ежемесячно в Тель-Авиве накапливается около 500 кг собачьих фекалий, отметила местная власть.

В Австралии власти города Нокс запретили владельцам котов выпускать домашних любимцев на улицу. С 1 октября котов советуют держать в домах, сараях, гаражах или специальных вольерах. Ограничения вводят, чтобы домашние животные не охотились на диких птиц, опоссумов и рептилий.