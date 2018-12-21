Культовый фотограф показал привлекательных голливудских актрис

Фото: vincentpetersphotography.com

Культовый фотограф Винсент Питерс сделал невероятно чувственные снимки голливудских актрис в откровенных образах.

Питерса уже 20 лет признают одним из лучших фотографов, а самая удачная тема его проектов - это женщины. Его моделями стали Пенелопа Крус, Линда Евангелиста, Ирина Шейк, Шарлиз Терон, Скарлетт Йоханссон, Эмма Уотсон и Моника Беллуччи, пишет cameralabs.org.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Молодые австрийские фермерши разделись для календаря

Мужчина любит снимать на пленку. Он нигде не учился, но гениально использует освещения. В работах искусно сочетает чувственность и черты классической фотографии.

Австралийский фотохудожник Омар Роблес создал серию работ с участием балерин под названием Bare Sky Dance. Его модели позируют обнаженными на крышах Мельбурна, Рио-де-Жанейро, Нью-Йорка.