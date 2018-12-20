Молодые австрийские фермерши разделись для календаря

Фото: Christian Maislinger

Австрийский календарь "Jungbauernkalender" с 2001 года публикует фотографии горячих молодых девушек-фермерок. Работа в сельском хозяйстве по-прежнему связана с тяжелым трудом и активностью. Фотографии для календаря сделал зальцбургский фотограф Кристан Майслингер (Christian Maislinger) в Верхней Австрии, Тироле и Вене. Стоит такой календарь 28 евро.

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Основной критерий отбора моделей - участвовать в фотосессиях могут только те люди, которые действительно работают в селе и не являются профессионалами с точки зрения глянца.

12 женщин из городка Сохем, Англия, снялись обнаженными для благотворительного календаря "Сильные мамы Сохема 2019". Улыбающиеся и счастливые женщины на фото в реальности пережили все одинаковую трагедию - каждая из них трагически потеряла ребенка.