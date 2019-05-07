 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
6 Просмотров: 3413
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 747
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 1773
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3060
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5364
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1836
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 1944
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Просмотров: 3168
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
97 Просмотров: 5438
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Просмотров: 6858
Фото
Все фото
15
13
15
13
12
Кот-артист: 15 забавных фото, которые заставляют улыбнуться
Кот-артист: 15 забавных фото, которые заставляют улыбнуться
Котенок с белыми усами став звездой Instagram
Котенок с белыми усами став звездой Instagram
Молочный шоколад - показали кота необычной масти
Молочный шоколад - показали кота необычной масти
Пушистый груз: мужчина необычно путешествует по стране
Пушистый груз: мужчина необычно путешествует по стране
Жизнь кипит: фотоловушки засекли редких чернобыльских животных
Жизнь кипит: фотоловушки засекли редких чернобыльских животных
Видео
Все видео
Показали, как спасали бобра на рынке на Полтавщине
Показали, как спасали бобра на рынке на Полтавщине
Показали самую дорогую породу кошек
Показали самую дорогую породу кошек
В зоопарке впервые за 50 лет родился пеликан
В зоопарке впервые за 50 лет родился пеликан
Военные США подарили детям животных для мини-фермы
Военные США подарили детям животных для мини-фермы
В Украину прилетели краснокнижные аисты
В Украину прилетели краснокнижные аисты
Интервью
1/5
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
4 Просмотров: 2718
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1179
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1314
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 3087
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
1 Просмотров: 3267
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
05 мая 2019
Просмотров: 2790
Надійний
– Більше заміж не піду. Мужики перевелися, – говорить Оксана. Їй 32. Дружимо зі школи. У селі, де вона живе, я щоліта гостювала на ...
вторник, 07 мая 2019 23:28

Кот-артист: 15 забавных фото, которые заставляют улыбнуться
15

  Комментировать

Фото: boredpanda.com

С недавних пор кот Ай Фей стал звездой интернета. Он живет в Китае вместе со своей хозяйкой Тан Чанг, которая спасла питомца с улицы. Назвала его так, потому что в переводе означает "толстый".

Женщина создала страницу в Инстаграм, где постоянно выкладывает свежие снимки этого артистического и драматического кота. Его реакции на происходящее не оставляет никого равнодушным.

Если у него помахать перед носом перышком, это усатое создание превращается в драматического героя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Молочный шоколад - показали кота необычной масти

Во время игр с хозяйкой, Ай Фей показывает такую ​​мимику, которая удается мало котором актеру. Если этого не знать, можно смело предположить, что кот находится в постоянном состоянии стресса, страха и разочарования. На самом деле, то все просто игра на публику.

В Торонто мужчина жил в квартире с 300 котами. О том, что человек, вероятно, живет с кошками сообщили его соседи. Они жаловались на неприятный запах из квартиры.

Служба защиты животных Торонто и социальные службы помогли изъять 70 кошек, и передали в приют.

boredpanda.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кот-артист: 15 забавных фото, которые заставляют улыбнуться». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
мая

Киевский фуникулер перевез 1 млн людей во время войны

В Полтаве посадили сакуры, которые подарили японцы

Устроили показательный суд над украинскими националистами

Тоннель под морем строили 7 лет

Самое читаемое
Донбасс-Арена сейчас: свежие фото из оккупированного Донецка
Донбасс-Арена сейчас: свежие фото из оккупированного Донецка
16
 1 Просмотров: 38008
&quot;Я фотографирую не селебрити, а личностей мира&quot; - откровенные фото звезд от Марка Хома
"Я фотографирую не селебрити, а личностей мира" - откровенные фото звезд от Марка Хома
31
 Просмотров: 36855
Шуфрич похвастался поездкой в оккупированный Крым
Шуфрич похвастался поездкой в оккупированный Крым
8
 1 Просмотров: 22890
Обнародовали впечатляющую цифру погибших в Шереметьево
Обнародовали впечатляющую цифру погибших в Шереметьево Просмотров: 21709
Показали самый живописный каньон Украины
Показали самый живописный каньон Украины
12
 Просмотров: 17938
Животные
Мужчина жил с 300 котами в квартире
Мужчина жил с 300 котами в квартире Просмотров: 549
Котенок с белыми усами став звездой Instagram
Котенок с белыми усами став звездой Instagram
13
 Просмотров: 1521
Не пошел на сотрудничество: полиция задержала попугая
Не пошел на сотрудничество: полиция задержала попугая Просмотров: 1350
Молочный шоколад - показали кота необычной масти
Молочный шоколад - показали кота необычной масти
15
 Просмотров: 19477
Пушистый груз: мужчина необычно путешествует по стране
Пушистый груз: мужчина необычно путешествует по стране
13
 Просмотров: 4419
Больше всего комментируют
21
Парубий может пойти в списке партии Порошенко — СМИ
6
Зеленскому не нужны досрочные выборы
4
Россияне готовят подлую провокацию - разведка
4
Сколько истребителей модернизировали с начала войны
2
Зеленский встретился с раввинами
Голосов: 1029
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Тоттенхем"
  • 2) "Аякс"
  • 3) "Ливерпуль"
  • 4) "Барселона"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua