Кот-артист: 15 забавных фото, которые заставляют улыбнуться

Фото: boredpanda.com

С недавних пор кот Ай Фей стал звездой интернета. Он живет в Китае вместе со своей хозяйкой Тан Чанг, которая спасла питомца с улицы. Назвала его так, потому что в переводе означает "толстый".

Женщина создала страницу в Инстаграм, где постоянно выкладывает свежие снимки этого артистического и драматического кота. Его реакции на происходящее не оставляет никого равнодушным.

Если у него помахать перед носом перышком, это усатое создание превращается в драматического героя.

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Во время игр с хозяйкой, Ай Фей показывает такую ​​мимику, которая удается мало котором актеру. Если этого не знать, можно смело предположить, что кот находится в постоянном состоянии стресса, страха и разочарования. На самом деле, то все просто игра на публику.

В Торонто мужчина жил в квартире с 300 котами. О том, что человек, вероятно, живет с кошками сообщили его соседи. Они жаловались на неприятный запах из квартиры. Служба защиты животных Торонто и социальные службы помогли изъять 70 кошек, и передали в приют.