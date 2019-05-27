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понедельник, 27 мая 2019 23:28

Кошачья радость: супруги создают уникальные шерстяные домики для пушистиков
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Все изделия пары являются ручной работой.
Фото: etsy.com
Все изделия пары являются ручной работой.
Все изделия пары являются ручной работой.
Все изделия пары являются ручной работой.
Все изделия пары являются ручной работой.

Екатерина и Денис Оноприенко из Украины продают оригинальные кошачьи домики. Изготавливают их вручную из натуральной шерсти.

"Все началось несколько лет назад, когда мы взяли себе маленького котенка по имени Тара. Нам показалось, что было бы здорово сделать для нее личное пространство. Поскольку я умею методом валяния шерсти делать одежду и игрушки, ми решили сделать ей шерстяную кроватку. Так и появилось наше первое творение. Оно имело забавную форму, не было слишком надежным и высоким качеством не отличалось. Однако наша кошечка его сразу облюбовала. Это нас очень вдохновило", — рассказала Екатерина в блоге на boredpanda.

С каждым новым изделием качество работы и дизайн становились все лучше. Сегодня у пары есть своя страница на специализированном коммерческом сайте Etsy. Цены на изделия стартуют от 65 долларов. Некоторые модели стоят более $300.

Для кошек создали необычные кровати, в которых пушистики выглядеть как космонавты. Всего представлено три модели. 2 из них предназначены для размещения на полу, третья — подвесная. Каждая имеет деревянный корпус и стеклянные выпуклые "окна".

boredpanda.com
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