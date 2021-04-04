Копию самой первой версии игры Super Mario Bros. продали за $ 660 000

На аукционе Heritage Auctions в пятницу, 2 апреля, было продано копию самой версии игры Super Mario Bros. для приставки Nintendo. Конечная стоимость лота составляет 660 000 долларов - это рекордная цена для видеоигры в истории аукционов.

Декабрь Super Mario Bros. продавец, пожелавший остаться неизвестным, приобрел в декабре 1986 года в качестве подарка на Рождество, но после этого спрятал ее в ящик (в буквальном смысле этого слова) и забыл о ней. А в начале 2021-го игра случайно нашлась. Об этом сообщает пресс-служба аукционного дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Картину Бэнкси купили за почти $10 млн

"Игра лежала в ящике моего офисного стола со дня, когда я ее приобрел. Я и не думал ничего о ней", - приводит слова продавца Heritage Auctions. Особенность копии игры - в упаковке (Nintendo изменила его уже в начале 1987 года), а также максимально возможной степени сохранности.

На выставке в Южной Корее посетители испортили граффити, которое стоит более $500 тысяч.