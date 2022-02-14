Ко Дню влюбленных полярники показали романтические фото пингвинов

Фото: Национальный антарктический научный центр

Ко Дню Святого Валентина украинские полярники опубликовали фото "влюбленных" пингвинов.

Фотографии выложил Национальный антарктический научный центр в Facebook.

"Это субантарктические пингвины, которые ежегодно возвращаются к "Вернадскому" весной именно на брачный сезон. Поэтому полярники постоянно наблюдают их ухаживания (это уважительные поклоны друг другу), создание семей, построение гнезд (когда они даже дерутся за камешки), откладывание яиц и, конечно, появление малышей. Кстати, эти пингвины – однолюбы, и обычно создают пару на всю жизнь", - говорится в сообщении.

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Фото сделали зимовницы Анна Соина и Оксана Савенко.

День святого Валентина в мире отмечают как День влюбленных 14 февраля. Мальчики и девочки, мужчины и женщины обмениваются валентинками – поздравительными открытками в форме сердечек. Эта традиция возникла еще в VII в. Есть много легенд и историй происхождения праздника и связанных с ним традиций.