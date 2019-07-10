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четверг, 11 июля 2019 02:24

Кажется невозможным: животные застряли в неожиданных местах
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Черепаха осталась невредимой после того, как влетела в стекло автомобиля
Фото: telegraph
Кошку, застрявшую в мусорном баке, освобождали спасатели
Спасатели отрезали часть ограждения, чтобы освободить хорька.
Леопард 5 часов ходил с миской на голове, пока его не освободили спасатели.
Чихуахуа снимали спасатели из дерева в штате Калифорния.

В сеть попали фото животных, которые застряли в необычных местах.

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Всех животных удалось спасти, пишет telegraph.

С целью сохранения и воспроизводства вида государственное предприятие "Хмельницкое лесное хозяйство" осуществляет переселение зубров в другие охотничьи хозяйства Украины. Всего в Украине около 300 зубров. В Винницкой области, согласно переписи 2019 года, их 95. Это самая большая по численности популяция в стране. Мероприятия по переселению осуществляются в соответствии с разрешениями Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

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