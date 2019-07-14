"Каждая диктует свой характер" - художница создает уникальных кукол из полимерной глины

Фото: Валерия Радзиевская

Более 400 авторских кукол создала за 9 лет киевлянка Оксана Сальникова.

"Образы появляются из наблюдений. Это может быть картинка в журнале. Много леплю детей - на самокате, задумчивых девочек, сидящих в кресле, мальчиков с домашними животными. Девочек покупают охотнее. Сначала я начинала делать много мальчиков. Заметила, что они всем нравятся, но покупают больше девочек. Часто просят повторить какую-то куклу. Не могу. Ведь каждая имеет уникальную эмоцию, это отдельная личность. Когда делаю куклу, улыбаюсь ей сердцем. Мне нужно, чтобы она ответила. Если я буду просто тянуть улыбку, это получится просто гримаса ". - рассказывает кукольщица.

Как вы начали создавать кукол?

Искала, на чем отдохнуть душой. Случайно В 2010 году попала на самую первую киевскую выставку кукол в Арсенале. Там нужно было выстоять очередь, чтобы подойти к какой-то кукле и рассмотреть ее вблизи. Я настолько была поражена, что ночь потом не спала: столько у меня всего в голове крутилось. На следующий день я снова поехала на выставку, чтобы найти, у кого смогу научиться делать кукол. Так меня это задело. Первой моей учительницей стала кукольщица Марина Зимина. Она настраивала своих учеников: "Не делайте кукол только для себя и не прячьте дома. Вы обязаны показывать людям, чем вы занимаетесь, а не просто получать от этого удовольствие".

С чего лепите кукол? Как расписываете?

Леплю кукол из пластика для запекания. Он, когда нагревается в руках, имеет консистенцию и мягкость пластилина. Очень приятный в работе. Наслаждаюсь им с первых прикосновений, как начинаю разминать. Мне нравится смешивать два телесных оттенки пластика - темный и светлый. Чувствую, что он живой, насыщается моей энергетикой. Очень чувствую людей - хороший человек или нет, сильный или израненный. Так же чувствую и энергетику куклы. Она часто диктует свой характер, то, какой хочет быть. Тонкие черты лица леплю не только пальцами, но и инструментами. Лучше всего для этого подходит стоматологический прибор-стек - гладилка номер четыре.

В момент рождения наша душа помнит все свои прошлые жизни. Почему младенец при рождении всегда кричит: "Нет! Что? Опять? Все сначала? Не хочу!" А рядом стоит его ангел, прикладывает ему пальчик над губкой и говорит: "Тихо, я всегда буду рядом с тобой". Так и образуется над губой ямочка

Этим инструментом можно сформировать веки, линию губ, а также ямочку над губой. По-научному она называется соплесток - то есть для стока сопелек. Но я верю в другую историю. В момент рождения и еще какую-то неделю спустя наша душа помнит все свои прошлые жизни. Почему младенец при рождении всегда кричит: "Нет! Что? Опять? Все сначала? Не хочу!" А рядом стоит его ангел, прикладывает ему пальчик над губкой и говорит: "Тихо, я всегда буду рядом с тобой". Так и образуется над губой ямочка. Люблю эту историю. Расписываю лица кукол пастельными красками или обычной косметикой - тени, румяна, губы. Тонкие черты наношу тончайшими кисточками. Каждый нарисованный слой закрепляю специальным матовым лаком-фиксатором. Глаза акриловой краской рисую. Мне нравится, что она значительно быстрее высыхает, чем масляная. Не люблю искусственных волос. Оно удешевляет работу. Я люблю натуральное. Волосики делаю из шерсти козы или ламы. Лама кудрявая, а козочка более шелковистая. Крашу их или обычными красками для волос, или чаем или кофе. Обычно сложно получить светлые блондинистые оттенки. То их как раз лучше всего дает чай. Чай беру в пакетиках. Чем дешевле - тем лучше, потому что в нем больше красителей. С запеченного пластика делаем только голову, ручки и ножки. Затем делаем карсас из проволоки - позвоночник, ножки и ручки. Затем вокруг каркаса наматываем синтепоном объем тела. Затем цепляем к синтепоновых тельцу голову и ручки и ножки из запеченного пластика. Затем шьем кукле одежду. Она не снимается, потому что кукла статическая, интерьерная, для настроения. Однако благодаря тому, что тело из текстиля, ее легко одеть.

У вас очень разные образы. Создаете одежду сами?

Отдельное искусство - сделать аксессуары. Лепила девушку, которая ждет вылета из аэропорта. Посадила ее за столик. Положила на столик билет, паспорт, мобильный, ключи от машины. Одному мужчине лепила его детский образ с советской фотографии - мальчик в буденовке, в старых детских советских босоножках, в жилеточке тех времен. Свитера куклам часто делаю из носков, потому что нужна мелкая вязкая, туфли сама делаю из кожи. Бывает, надену куклу, а ночью приснится: не годится. Я утром могу всю одежду из нее срезать.

Вспомните вашу первую куклу.

Первую свою куклу я еще берегу. Ее зовут Веда.

Вижу, у меня кто-то носатенький проявляется. Спрашиваю: "Ты мальчик или девочка?" И слышу в голове ответ: "Я девочка"

Сидим-лепим на мастер-классе. Марина говорит: "Девочки, сейчас вы лепите головку. Спросите у нее, мальчик это или девочка, дедушка или бабушка". Вижу, у меня кто-то носатенький проявляется. Спрашиваю: "Ты мальчик или девочка?" И слышу в голове ответ: "Я девочка". Я вышла на балкон курить, думаю, сошла с ума, уже слышу голоса в голове. Возвращаюсь, сажусь лепить дальше и говорю себе: "Слушай, ну какая же ты девочка, ты же себя не видишь. Если бы ты увидела свой носик ... Может ты все же дедушка или бабушка?" Молчит. Затем через минут 40 слышу в голове: "Нет, девочка". Вечером лечу домой. Встречаемся в парке с детьми и с мужем. Несу голову куклы в коробочке, чтобы дома его доработать. Говорила по телефону своихм: "У меня такая девочка Я в восторге от того, что у меня получается!". Открываю коробку, они наклоняются над ней: "Мама, ты уверена, что это девочка?" - Да, она мне сама об этом сказала. Автор: Валерия Радзиевская Как будто маленькие глазки у нее. Я их тогда и лепить толком не умела. Но я в них загляну - такой заряд позитива получаю. Не продавайте свою первую работу. Вы сами не понимаете, насколько они энергетически наполнены. Третья моя кукла уже участвовала в выставке в Днепре. Это был Мечтатель - рыженький, кудрявый, смешной. Это была моя первая работа, которую у меня купили. Я параллельно работала в маникюрном салоне и делала дома кукол. Приносила кукол на работу. Клиенты замечали их и просили продать. Когда организовывала свою первую выставку, очень переживала. Думала, меня засмеют, скажут: "Сколько тебе лет! А ты здесь в куклы играешь". Мне папа так и говорил: "Дитя бедное, ты в детстве в куклы не наигралась?" я говорила: "Папа, ты не понимаешь. Это совсем другие куклы".

Кто ваши заказчики? Каких кукол покупают больше всего?

Первую работу на заказ делала одном известном политику. Подруга говорит: "У моего хорошего друга юбилей. Он купил себе на день рождения настоящий самолет. Может себе позволить. Что подарить человеку, все должно? Сделай игрушечный самолет, в который он не вмещается, потому что он очень толстый". Я решила сделать по-другому. Слепила мальчика с самолетиком в руках. Он жил в деревне, там люди бедствовала, дети носили рваные штанишки. Сделала рядом собаку и рогатку в кармане. Рогатку, хоть и миниатюрную, сделала настоящую, она стреляла. Тот человек - взрослый и статусный, но до сих пор очень любит семечки, носит полные карманы их. Я пока те семечки полепила, в карман положила. Очень переживала, чтобы все получилось. Подруга подарила ему эту работу в ресторане. Говорила мне, что плакал, когда брал ее в руки. Продала эту работу за 300 долларов. Кукла ручной работы меньше этой цены стоить не может. Их покупают и заказывают по таким ценам. Одна девушка попросила сделать ей на день рождения ведьмочку. Я слепила трех: рыжую, белокурую и чернявую. В каждой был свой кот соответствующего цвета. Заказчица выбрала огненно-рыжую, наглую. Других потом тоже разобрали. Образы появляются из наблюдений. Это может быть картинка в журнале. Много леплю детей - на самокате, задумчивых девочек, сидящих в кресле, мальчиков с домашними животными. Девочек покупают охотнее. Сначала я начинала делать много мальчиков. Заметила, что они всем нравятся, но покупают больше девочек. Сделала девочку - моментально купили. Автор: Валерия Радзиевская Фраза "художник должен быть голодным" - точно не про меня. Люблю делать что-то для души, но я должна иметь работы, которые продаются. Создавая определенный образ и понимаю, подойдет ли он на день рождения, или на свадьбу. Одна из последних работ, пиратка, мне приснилась - ее поза, упрямство, решительность, наглючее выражение личика. Я сделала ее на одном дыхании. Одела в колготки с разноцветными штанинами. А обычно процесс создания куклы занимает две-три недели. Часто покупают кукол люди материально обеспеченные. Они нередко привозят крутые сувениры со всего мира. Говорят "Не поверишь, у меня дома столько всего стоит красивого. Но гости видят только твою куклу". Раз позвонила знакомая: "Делаю выставку на купальскую тему. Слепи что-то". Я вылепила четырех девочек-украиночек в веночках, в каждой рядом какая-то свою домашняя зверушка. В работе "Муки творчества" слепила малыша, который раскрашивает свою собаку. Часто леплю ангелов. Преимущественно заказывают на крестины. Раз объясняла детям на выставке: "По науке, ангелы не имеют пола". Затем осознала, что говорю. Где же такую ​​науку взять? Но откуда-то это знание у меня есть. Лепила влюбленных. Слепила мальчика, который смотрит сквозь желтое стекло. Только от нас зависит, сквозь которое стекло мы смотрим на мир и что в него транслируем. Часто просят повторить какую-то куклу. Не могу. Ведь каждая имеет уникальную эмоцию, это отдельная личность. Когда делаю куклу, улыбаюсь ей сердцем. Мне нужно, чтобы она ответила. Если я буду просто тянуть улыбку, это получится просто гримаса. Высота моих кукол - около 40 сантиметров. Но делаю даже маленьких сувенирных. Им не делаю обувь, не прорабатываю ручки. Но они имеют эмоцию. Это именно та куколка, которую можно брать с собой в путешествия. Мой младший брат работал гаишником. Когда купила машину, ехала по трассе, что-то нарушила. Меня остановили, проверяют документы: "Это вы та, которая кукол делает?" Пожурили и отпустили не оштрафовав. Провожу мастер-классы, которые длятся 4 дня с утра до вечера, Делаю с девушками и свою куклу. Бывает, совсем не хочу делать мастер-классы. Хочу отдохнуть. Но позвали меня в Одессу. А там такие группы - с искрящимися глазами, с горячими сердцами, с юмором. Я такую ​​отдачу от них получила. Поняла, что студии необходимы, нужно зажигать в людях этот огонек.

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Не пробовали делать шарнирную куклу?

Шарнирная кукла - это не мое. Она, конечно, игровая. Но для ее создания нужны математические мозги, точность до миллиметра, подгонка шарниров. Гораздо больше технической работы, чем творческой. В кукольном творчестве много направлений для развития. Кто-то идет в анатомию, кто-то в прически, кто-то в роспись, кто-то в костюмы, кто-то в сюжеты. Это кукольное творчество в Украине только начинается.

Ветеран АТО Сергей Бондарь создает кукол-реборн, которые на вид очень похожи на реальных младенцев. Реборнингом мужчина занялся в прошлом году, пройдя курс реабилитации после войны и поработав сапожником, охранником, водителем, упаковщиком. Говорит, терапия куклами стала для него лучшей реабилитацией. За год Сергей создал более 20-ти уникальных авторских кукол.