 
Ексклюзивы
1/5
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Просмотров: 558
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
1 Просмотров: 306
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 783
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Просмотров: 486
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Просмотров: 585
Почему Украина должна платить за долги Судана
Почему Украина должна платить за долги Судана
Просмотров: 1035
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Просмотров: 855
Когда женщина готова к оргазму
Когда женщина готова к оргазму
Просмотров: 1827
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 936
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Просмотров: 459
Фото
Все фото
10
15
6
15
5
Катается на скейтборде и выполняет команды: в семье живет дрессированный кот
Катается на скейтборде и выполняет команды: в семье живет дрессированный кот
Поразительная красота: показали собаку с удивительной внешностью
Поразительная красота: показали собаку с удивительной внешностью
В Чернобыльской зоне заметили пернатое &quot;привидение&quot; с &quot;рубиновым&quot; глазом
В Чернобыльской зоне заметили пернатое "привидение" с "рубиновым" глазом
Предлагали эвтаназию: трогательная история больного котенка, которому удалось выжить
Предлагали эвтаназию: трогательная история больного котенка, которому удалось выжить
Четверолапая путешественница из Киева установила национальный рекорд
Четверолапая путешественница из Киева установила национальный рекорд
Видео
Все видео
Лето в зоне отчуждения: показали уникальные кадры из жизни животных
Лето в зоне отчуждения: показали уникальные кадры из жизни животных
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Сегодня Солнце станет черным: прямая трансляция уникального явления
Сегодня Солнце станет черным: прямая трансляция уникального явления
Показали забавные развлечения волчат из парка дикой природы
Показали забавные развлечения волчат из парка дикой природы
Стадо слонов прошло 500 км. Стоят возле города-миллионника
Стадо слонов прошло 500 км. Стоят возле города-миллионника
Интервью
1/5
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Просмотров: 396
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Просмотров: 351
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 783
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Просмотров: 585
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Просмотров: 2826
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 июня 2021
Просмотров: 189
Від Полікарпа до Мажора
Якщо мене запитати про головну подію 1988 року, я назву Євро-88. Той чемпіо­нат був особливий. Уперше його повністю показували по телевізору. На ...
пятница, 18 июня 2021 02:28

Катается на скейтборде и выполняет команды: в семье живет дрессированный кот
10

  Комментировать

Кот с Финляндии обладает уникальными умениями. Знает и выполняет более 50 трюков.
Фото: my.cat.got.talent
Кот с Финляндии обладает уникальными умениями. Знает и выполняет более 50 трюков.
Кот с Финляндии обладает уникальными умениями. Знает и выполняет более 50 трюков.
Кот с Финляндии обладает уникальными умениями. Знает и выполняет более 50 трюков.
Кот с Финляндии обладает уникальными умениями. Знает и выполняет более 50 трюков.

Внимательно посмотрите на этого кота из Финляндии. Если думаете, что он ничем не отличается от своих сородичей - ошибаетесь. Нип чрезвычайно талантливое животное. С 2019 года исполняет команды не хуже дрессированных собак. При том, что для его рода такое поведение редкость.

Об этом пишет Вoredpanda.

Четвероногий катается на скейтборде, передвигается на двух лапах и знает более 50 различных приемов. Таланты пушистого любимца удивили и интернет-пользователей. Те в восторге от его умений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поразительная красота: показали собаку с удивительной внешностью

Котенок по кличке Матильда родилось в приюте больным. Полноценно жить мешала инфекция верхних дыхательных путей, из-за которой с каждым днем животному становилось все хуже. Шансов на жизнь было мизер, если бы не усилия Эшли Келли, которая спасла питомца.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Катается на скейтборде и выполняет команды: в семье живет дрессированный кот». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
16
 Просмотров: 14481
Alyona Alyona в трусах сняла пародию на рэпера и обдумала женский абьюз
Alyona Alyona в трусах сняла пародию на рэпера и обдумала женский абьюз
10
 Просмотров: 5436
&quot;Петушара, с*ка, извиняйся&quot; - ОПЗЖ устроили драку в Раде
"Петушара, с*ка, извиняйся" - ОПЗЖ устроили драку в Раде
7
 1 Просмотров: 5166
&quot;Мать припадала и обнимала&quot; - фото и подробности гибели 13-летней школьницы
"Мать припадала и обнимала" - фото и подробности гибели 13-летней школьницы
 Просмотров: 4842
Путин с Байденом обсудили войну на Донбассе и вступление Украины в НАТО
Путин с Байденом обсудили войну на Донбассе и вступление Украины в НАТО Просмотров: 3501
Интересно
Оплакивают свинью, которая выжила после 36 дней под завалами
Оплакивают свинью, которая выжила после 36 дней под завалами Просмотров: 414
Как купить синтезатор для новичка: рекомендации от ColorSound
Как купить синтезатор для новичка: рекомендации от ColorSound Просмотров: 9
Где отдохнуть в Украине. Пятерка атмосферных и недорогих мест
Где отдохнуть в Украине. Пятерка атмосферных и недорогих мест
5
 Просмотров: 324
Люди закапывают трусы на огородах
Люди закапывают трусы на огородах Просмотров: 999
Показали третий крупнейший в мире алмаз
Показали третий крупнейший в мире алмаз Просмотров: 315
Больше всего комментируют
10
Кремль отрабатывает варианты захвата Киева - Зеленский
2
Жена Скичко покрутила бедрами в бикини на отдыхе в Италии
2
Украина победила Северную Македонию в матче с нереализованным пенальти
1
Раскол в "Голосе": требуют исключения Рудик, 10 депутатов создали собственное объединение
1
Путин назвал захват Крыма "адекватной реакцией"
Голосов: 432
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть