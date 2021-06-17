Катается на скейтборде и выполняет команды: в семье живет дрессированный кот

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Внимательно посмотрите на этого кота из Финляндии. Если думаете, что он ничем не отличается от своих сородичей - ошибаетесь. Нип чрезвычайно талантливое животное. С 2019 года исполняет команды не хуже дрессированных собак. При том, что для его рода такое поведение редкость.

Об этом пишет Вoredpanda.

Четвероногий катается на скейтборде, передвигается на двух лапах и знает более 50 различных приемов. Таланты пушистого любимца удивили и интернет-пользователей. Те в восторге от его умений.

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Котенок по кличке Матильда родилось в приюте больным. Полноценно жить мешала инфекция верхних дыхательных путей, из-за которой с каждым днем животному становилось все хуже. Шансов на жизнь было мизер, если бы не усилия Эшли Келли, которая спасла питомца.