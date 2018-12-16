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воскресенье, 16 декабря 2018 01:35

Каким будет 2019 год – 10 предсказаний Нострадамуса

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  Загадочные четверостишия Нострадаумса предрекают миру Третью мировую войну, крах западного мира и падение астероида.
Загадочные четверостишия Нострадаумса предрекают миру Третью мировую войну, крах западного мира и падение астероида.

Французский астролог и провидец, врач и алхимик Мишель де Нострдам начал предсказывать будущие события в XVI веке, публикуя их в форме четверостиший катренов. Сторонники прорицателя считают, что он точно предсказал приход к власти Адольфа Гитлера, убийства Джона и Роберта Кеннеди, Вторую мировую войну и многое другое.

Многие также считают, что загадочные четверостишия Нострадаумса предрекают миру Третью мировую войну, крах западного мира и падение астероида. Пока ни одно из этих предсказаний не сбылось, но некоторые специалисты считают, что 2019 год станет первым шагом на пути к глобальным переменам.

Нострадамус считал 2019 год годом справедливости, в котором каждый получит то, что заслуживает по собственным поступкам в прошлом.

По его словам, хотя в следующем году не будет хватать финансового процветания, это должно подтолкнуть нас разработать стратегии, которые улучшат ситуацию.

Предсказания Мишеля Нострадамуса

 

1. Согласно катренам Нострадамуса в 2019 году, некоторые европейским странам придется столкнуться с наводнениями небывалых масштабов. Больше всего пострадают Венгрия, Италия, Чехия и Великобритания.

2. Как европейские страны, так и США будут решать проблемы не только иммиграции, но и участившихся террористических атак.

3. По словам Нострадамуса, усиление религиозного экстремизма на Среднем Востоке и в разных странах и регионах мира приведет к разладу и войнам, что вынудит многих людей покинуть свою родину и пытаться найти убежища в Европе.

"Откуда будут бояться прихода голода,

Оттуда явится насыщение,

Глаз моря с собачьей жадностью

Одному и другому даст масло и пшеницу."

Здесь текст ссылается не на органический голод , а на духовный голод. "Море" людей решит принять христианство.

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4. Нострадамус предрекал, что климатические изменения будут продолжать влиять на нашу планету, и политические лидеры придут к соглашению, решив вопрос сокращения выбросов загрязняющих атмосферу веществ.

"Мы увидим, как поднимается вода, и земля падает под нее", предсказывал пророк на 2019 год.

 

5. Также пророк предупреждал о волне ураганов, которые коснутся разных регионов Америки, и оставят после себя мрачную картину. Ураганы первой категории настигнут США в 2019 году, и люди должны готовиться к разрушительным катаклизмам.

6. Начало Третьей мировой войны, в которую будут вовлечены две сверхдержавы, продлится 27 лет. Считается, что Третья мировая война начнется после смерти последнего Папы, который будет убит антихристом.

Увидят, как авентинский холм ночью загорится,

Небо вдруг потемнеет во Фландрии,

Когда монарх прогонит своего племянника,

Их церковники учинят скандалы.

Идет ссылка на Святого Авентина, который считался защитником всех, кто страдал от психических болезней, а также Авентину – одному из семи холмов, на которых расположен Рим. Кроме того, солнечное затмение в июле 2019 года может положить начало катастрофе, которая коснется не только католической церкви, но и некоторых христианских церквей. Убийство главы католической церкви посеет хаос во всем мире.

 

7. По мнению некоторых специалистов, человечеству также нужно готовиться к падению крупного астероида. Катаклизм может совпасть с ядерной войной и другими катастрофами.

"Момент великого насилия совпадет с появлением кометы в небе".

8. Нострадамус писал и о том, что люди смогут разговаривать с животными. Он утверждал, что животные станут ближе и преданнее людям, чем их собратья. "Свиньи станут братьями человеку". Некоторые считают, что люди перестанут жестоко обращаться с животными, другие же полагают, что технологии позволят нам понять язык животных.

9. Медицина продвинется вперед, а новые открытия помогут продлить жизни людей. Те, кто читал предсказания Нострадамуса, утверждают, что в своих пророчествах он писал о том, что люди будут жить до 200 лет.

10. А также и то, что "После появления нового механизма, мир будет таким, как во времена до Вавилонской башни". Многие считают, что этим механизмом является Интернет, и технологии в конечном счете создадут новый универсальный язык.

Согласно интерпретации философа Патриса Гинара, Нострадамус предполагает "крушение мира" в середине эпохи Солнца (2065—2066 г.)[9]. Фраза из "Письма Сезару": "мир приближается к анарагоническому перевороту…за 177 лет 3 месяца и 11 дней народонаселение так уменьшится от мора, долгого голода, войн и наводнений, между этим моментом и указанным пределом…" описывает общий упадок цивилизации в 2065—2242 годах.

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Дата
16
декабря

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