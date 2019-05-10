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понедельник, 13 мая 2019 03:28

Какие продукты не надо сочетать

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Какие продукты не надо сочетать
Среди продуктов является 10 самых нежелательных сочетаний. Фото: img03.rl0.ru

Чтобы правильно совместить продукты, надо учитывать и сходную химическую структуру ингредиентов, и сочетание запахов, и визуальную гармонию.

Но среди комбинаций находятся те, которые, работая в паре, нейтрализуют пользу друг друга - пишет "Жіночий світ".

Среди продуктов является 10 самых нежелательных сочетаний.

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Сыр + мясо

В сыре есть кальций, а в мясе - железо и цинк. Когда они оба участвуют в обменных процессах, то кальций замедляет усвоение цинка. А еще кальций в твороге почти в два раза уменьшает усвоение железа. Наш организм не может одновременно переварить оба этих продукта и при этом получить с них максимум питательных веществ.

Яйца + бекон

Яичница с беконом содержит избыточную порцию животного белка, что, по мнению ученых, приносит больше вреда, чем пользы. Усвоения таких продуктов требует от организма больших усилий, поэтому, съедая это блюдо на завтрак, мы обрекаем себя на вялое утро. Заменить бекон можно помидорами. Антиоксидант селен, присутствует в яйцах, лучше усвоитса в кислой среде, ему обеспечат помидоры. А ликопин в составе томатов лучше проявляет свой эффект в союзе с витамином Е из желтка.

Яйца + рыба

Оба этих продукта отдельно очень полезны: и рыба, и яйца богаты различными питательными веществами, витаминами и аминокислотами. А по содержанию витамина D желток яйца уступает только рыбьему жиру. Но вот вместе они не уживаются. Полезные свойства рыбного витамина В7 полностью нейтрализуются под влиянием элемента яйца - овидина. Но с вареными яйцами подобного не происходит.

Какао + молоко

В составе какао есть немалое количество щавелевой кислоты, которая блокирует усвоение кальция. Кроме того, в паре с кальцием эта кислота способствует формированию оксалатных солей, избыток которых вреден для почек. Чашка какао в неделю - допустимая доза, но вот злоупотреблять этим напитком не стоит, особенно при склонности к мочекаменной болезни. Жиры усиливают всасывание оксалатов, поэтому при склонности к мочекаменной болезни готовьте какао на обезжиренном молоке.

Чай + дрожжевое тесто

Вкусное чаепитие с круассанами или дрожжевыми булочками может обернуться ощущением тяжести и неприятным брожением в желудке. Также чай содержит дубильные вещества, которые мешают усваиваться некоторым витаминам и минералам, например, железу и витамину B1, который есть в тесте и помогает нервной системе оставаться здоровой.

Белый хлеб + джем, варенье

Рафинированная пшеничная мука в сочетании со сладким - это двойная порция быстрых углеводов, которые провоцируют резкий скачок сахара. На совершенно недолгое время это обеспечит заряд бодрости, но затем придет упадок энергии и настроения. Заменить белый хлеб можно цельнозерновим, в идеале таким, в составе которого нет дрожжей. Еще лучше будет, если вместо варенья или джема намазать на хлеб мед.

Салат + лимонный сок или уксус

Заправляя салат только лимонной или уксусной заправкой, мы лишаем себя большой доли полезных элементов. Тем, кто не любит растительное масло (хотя это источник полиненасыщенных жиров, которые обеспечивают нам красоту и молодость), следует добавить в салат другие продукты, богатые жирами. Например, авокадо, горсть орехов или оливки.

Паста с сыром + томаты

Процесс переваривания крахмалистых углеводов, содержащихся в пасте, начинается еще во рту под действием фермента птиалина, который присутствует в слюне. Томаты же содержат кислоты (яблочная, щавелевая, лимонная), даже малое количество которых разрушает этот фермент, тормозит переваривание крахмала. Ситуацию ухудшает белок, присутствующий в сыре. Оптимальным дополнением к пасте есть некислые свежие или запеченные овощи, листовая зелень (базилик, например).

Мучные изделия + мясо

Контактируют также плохо. Образуется клейковина, которая затрудняет переваривание. Выбирать следует сорта грубого помола, а мясо - тушеное или отварное. Желудке будет легче.

Клетчатка + шпинат

Клетчатка в злаках в сочетании с щавелевой кислотой из зелени блокирует усвоение кальция. Шпинат лучше есть как минимум за два часа до употребления продуктов, содержащих клетчатку. Это позволит организму максимально использовать полезные свойства богатого кальцием шпината.

После употребления красного мяса, белого хлеба, фаст-фуда, спиртного и кофе может быть снижение сил.На переваривание красного мяса организм тратит много сил. Лучше, если это переработанное мясо. Если не можете полностью отказаться - перенесите этот продукт на выходные.

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