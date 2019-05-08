Какие продукты забирают энергию

Еда может не только восстанавливать силы в организме, но и забирать их

После употребления красного мяса, белого хлеба, фаст-фуда, спиртного и кофе может быть снижение сил.

На переваривание красного мяса организм тратит много сил. Лучше, если это переработанное мясо. Если не можете полностью отказаться - перенесите этот продукт на выходные.

После завтрака сладостями чувствуется усталость через поджелудочную железу, которая вырабатывает инсулин. Лучше включить в рацион каши на воде или молоке, а хлопья заменить мюсли без сахара.

Хлеб, который мы покупаем, содержит много крахмала, который нужен для насыщения организма, не позволяет организму наесться на целый день, рассказывает simya.com.ua.

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После потребления жареного и жирного появляется тяжесть и ощущение переполненности в желудке. Это меняет баланс веществ в организме. Появляется усталость и теряется чувство концентрации. Нельзя есть такие продукты в жару.

Организмы людей, которые любят повеселиться со спиртным изнашиваются за более короткий промежуток времени.

Для быстрого восстановления энергии нужно есть бананы, мед и небольшое количество кофеина.