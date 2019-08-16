Какие мифы негативно влияют на летний отдых

Мы многое остерегаемся безосновательно

Ошибочными являются факты, сладкие запахи приваливают насекомых, под кондиционером можно простудиться, акулы чувствуют менструальную кровь и место, где ужалила медуза нужно мочиться.

Насекомые не могут рреагуваты только на запахи, они летят на нужную группу крови, количеством углекислого газа, молочной кислоты или алкоголя в крови или даже это может быть генетически.

Ни ветер, ни дождь, ни кондиционер не могут быть общими с гриппом. Врачи уже десятки лет доносят это, но люди боятся и избегают этого.

Чтобы не простудиться от кондиционера, его нужно вовремя чистить, также они сушат кожу и слизистую оболочку, рассказывает 24tv.ua.

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Морская вода сушит всю кожу, а не конкретные точки.

Плавание в соленой воде при наличии открытых ран увеличивает риск попадания в организм бактериальной инфекции.

Если купаться в море при менструации - это не привлечет акулу, ведь в воду попадает не больше крови, чем от царапины.

В бассейнах находится много мочи сочетается с с хлорированной водой, мочевая кислота производит как минимум два токсичных соединений.

Солярий - один из главных факторов возникновения меланомы и рака кожи, поэтому не стоит там готовиться к пляжу.

Семена в фруктах содержит много витаминов, поэтому стоит есть.

Летом производится много эндорфинов. Это связано с повышенным потоотделением. Всего полчаса пребывания на природе стабилизируют давление и снижают риск депрессии.