Какие мифы негативно влияют на летний отдых

Ошибочными являются факты, сладкие запахи приваливают насекомых, под кондиционером можно простудиться, акулы чувствуют менструальную кровь и место, где ужалила медуза нужно мочиться.
Насекомые не могут рреагуваты только на запахи, они летят на нужную группу крови, количеством углекислого газа, молочной кислоты или алкоголя в крови или даже это может быть генетически.
Ни ветер, ни дождь, ни кондиционер не могут быть общими с гриппом. Врачи уже десятки лет доносят это, но люди боятся и избегают этого.
Чтобы не простудиться от кондиционера, его нужно вовремя чистить, также они сушат кожу и слизистую оболочку, рассказывает 24tv.ua.
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Морская вода сушит всю кожу, а не конкретные точки.
Плавание в соленой воде при наличии открытых ран увеличивает риск попадания в организм бактериальной инфекции.
Если купаться в море при менструации - это не привлечет акулу, ведь в воду попадает не больше крови, чем от царапины.
В бассейнах находится много мочи сочетается с с хлорированной водой, мочевая кислота производит как минимум два токсичных соединений.
Солярий - один из главных факторов возникновения меланомы и рака кожи, поэтому не стоит там готовиться к пляжу.
Семена в фруктах содержит много витаминов, поэтому стоит есть.
Летом производится много эндорфинов. Это связано с повышенным потоотделением. Всего полчаса пребывания на природе стабилизируют давление и снижают риск депрессии.
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