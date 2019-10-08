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среда, 09 октября 2019 01:35

Какие черты характера можно определить по лицу

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Черты характера можно определить по лицу, считает австралийский психолог Алан Стивенс.

Черты лица могут рассказать о личности, так как они отражают те аспекты, с которыми человек родился и те, которые появились в течение жизни.

"Ведь вы сразу скажете, посмотрев на мышцы человека, находится он в хорошей физической форме или нет", - объяснил он. "То же самое можно сказать про лицо, у нас 43 лицевые мышцы и те, которые мы чаще используем и будут развиваться".

7 черт характера, о которых можно узнать, взглянув на лицо человека.

 

1. Уверенность – определяется по соотношению ширины и длины лица

Психолог утверждает, что люди, у которых ширина лица составляет меньше 60 процентов от длины являются осторожными по своей натуре, а те, у кого ширина лица составляет больше 70 процентов от длины – от природы уверенны в себе.

2. Дружелюбие – определяется по расстоянию от верхней части глаз до бровей по сравнению с высотой глаз

У людей, у которых брови расположены выше, более развитые мышцы, которые задействуются при выражении удивления. Такие люди больше предпочитают личное пространство.

3. Терпимость – определяется горизонтальным расстоянием между глазами

Люди, у которых широко расположенные глаза, более терпимы к ошибкам.

4. Чувство юмора – определяется длиной подносового желоба

Более длинный желоб между носом и верхней губой указывает на человека саркастичного и с плоским чувством юмора, более короткий желоб говорит о том, что человек может воспринимать шутки на свой счет.

5. Щедрость – определяется по форме и размеру губ

Люди с более полной верхней губой – щедры на речи, люди с тонкими губами чаще бывают более сдержанны.

6. Взгляд на мир – определяется по размеру складки на веке

Люди, у которых более толстая складка, как правило, обладают аналитическим складом ума, а те, у кого тонкая складка или она отсутствует - более решительны и руководствуются действиями.

7. Магнетизм - определяется глубиной цвета глаз

Люди с более глубоким цветом глаз, как правило, более харизматичны.

Еще несколько характеристик личности, о которые можно сказать по лицу.

Форма лица

 

Круглая – эмоциональные, чувствительные и заботливые, развитая сексуальная фантазия. Если вам нужен человек для длительных стабильных отношений – это лучший выбор.

Овальная – практичные, методичные, трудолюбивые. Также им свойственен нарциссизм, и у них часто бывают проблемные отношения.

Треугольная – творческие, но со вспыльчивым характером.

Квадратная – умные, склонны к аналитическому мышлению, но также агрессивны и склонны доминировать.

Профиль лица

Выпуклый (покатый лоб, выдающиеся брови и большой нос) – упрямые, требовательные и нетерпеливые

Вогнутый (выступающий лоб, почти плоские брови, маленький и прямой или курносый нос и выступающий подбородок) – добродушные и терпеливые

Плоский - постоянный характер и сбалансированное состояние

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Лоб

Прямой – прогрессивные мыслители, но не отличаются быстрой мыслительной реакцией. С трудом работают под давлением, и им нужно время чтобы все обдумать

Покатый – быстро думающие и принимающие решения, из-за чего могут часто ошибаться

Изогнутый – творческие люди, не любящие ограничений, развитое воображение, умны

Брови

Слабо выраженные или тонкие брови – нерешительные и неуверенные в себе

Густые брови – напористость, сильная личность

Сросшиеся брови – настойчивые, ревнивые и собственники по натуре, также часто интроверты

Глаза

Выразительные глаза – яркие, добрые, доброжелательные и отзывчивые люди

Маленькие бегающие глаза – нервный темперамент. Маленькие глаза также могут указывать на перфекциониста и внимательного человека.

Близко расположенные глаза – хорошая концентрация

Неровно расположенные глаза – человек может взглянуть на вещи с разных точек зрения

Широко расположенные глаза - широкий кругозор, терпимый человек.

Нос

Прямой мясистый нос считается идеальной формой носа, свидетельствует о теплоте, сердечности и глубоком чувстве сопереживания. Эти люди ставят для себя высокие стандарты.

Большой нос – склонность к вспышкам ярости

Орлиный нос – волевые, независимые люди

Вздернутый нос – любят общаться с людьми

Рот

Маленький рот – женственность, стеснительность

Большой рот – разговорчивость, щедрость

Тонкая верхняя и полная нижняя губа – человек редко отвечает взаимностью в отношениях.

Полная верхняя и тонкая нижняя губа – щедрый человек

Полные круглые губы - заботливый и чувствительный человек

Маленькие губы – эгоцентричность

Приподнятые уголки губ – оптимизм

Опущенные уголки губ – человек, которому сложно угодить

Подбородок

Выраженный подбородок – человек с сильной системой ценностей, выносливый и упрямый

Слабо выраженный подбородок – слабая воля, легко поддаются влиянию других и живут по стандартам, установленным другими

Широкий подбородок – любящие соревноваться люди, не любят проигрывать

Морщинки

Морщинки вокруг глаз – великодушный, открытый человек

Вертикальные межбровные морщинки – логическое мышление, трудолюбие и решительность

Морщинки от носа ко рту – люди, идущие по правильному пути в жизни

Личностные черты характера представляют собой сочетание генов и воспитания, и формируются они, как правило, в возрасте до 12 лет. В 30 лет личностные характеристики стабильны. Исследования показывают, что существует прямая взаимосвязь между ними и между итогами работы, то есть они главным образом влияют на то, к чему человек приходит в результате своих усилий.

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