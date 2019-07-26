Как выглядели американские стриптизерши в прошлом веке

В середине прошлого века секс перестал быть той невидимой частью жизни, о которой никто не говорил вслух. Новое поколение, родившееся во время и после войны, а в начале шестидесятых годов достигшее совершеннолетия, спровоцировало развитие сексуальной революции. Например, во Франции женщины стали совсем без стеснения загорать топлес на общественных пляжах, а в Америке стали приобретать популярность свободная любовь и свинг (обмен сексуальными партнерами).

Спрос на услуги секс-индустрии рос, и это послужило поводом для развития стриптиза. Многие женщины и девушки получили возможность реализовать себя, раздеваясь на сцене клубов. Тогда это было даже престижно. Стриптизерш считали воплощением женственности и красоты, встречаться с такой особой было почетно среди мужчин. Немалый вклад в этот имидж сделала Мэрилин Монро.

Интересно, что стриптизерши тогда были абсолютно разные по возрасту, комплекции, манере преподносить свое тело публике. У некоторых уже даже была "силиконовая" грудь, хотя большинство женщин все-таки демонстрировали свой натуральный бюст, иногда не очень привлекательный.

Сегодня самый большой стрип-клуб расположен в Вегасе. Называется он "Сапфир", и там одновременно работают 400 танцовщиц. Американцы посещают стрип-клубы, которых в стране более пяти тысяч, чаще, чем остальные развлекательные заведения - кинотеатры, театры.

Операция по увеличению груди обходится американским труженицам шеста значительно дешевле, чем остальным женщинам, так как не облагается подоходным налогом. Государство исходит из того, что стриптизершам это нужно для работы.

Средний возраст американской стриптизерши — 24 года, а средний доход — 122 000 долларов в год.

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