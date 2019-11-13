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четверг, 14 ноября 2019 10:00

Как выбрать прикольные новогодние презенты: каким подарком можно легко удивить?

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Как выбрать прикольные новогодние презенты: каким подарком можно легко удивить?
Несколько советов, как выбрать идеальный подарок на Новый год

Близятся новогодние праздники, а это значит, что нужно как можно скорее отправляться на поиски подарков для тех, кто вам дороги и с кем вы проводите свободное время. И вот, вы заходите в один магазин, затем второй, а потом вдруг замечаете, что уже почти вечер, а подходящие варианты презентов так и не нашлись. К сожалению, прилавки магазинов в торговых центрах, зачастую, завалены однотипными вариантами товаров, а потому, найти что-то оригинальное и нестандартное довольно проблематично. Плюс ко всему, не всегда есть достаточно времени, чтобы просмотреть все доступные варианты, но и не хочется дарить что попало, дабы не испортить праздничное настроение ни себе, себе адресату презента. Поэтому, в этой статье мы поговорим о том, как выбрать прикольные новогодние подарки, а также расскажем о вариантах, которые однозначно произведут приятное впечатление на адресата.

Основные советы по выбору подарков на Новый год

И так, пришло время поделиться крутыми советам. Однако, вам не стоит забывать, что поиск презентов – это длительный процесс, поэтому об этом нужно подумать заранее. Лучше всего, начать задуматься о новогодних подарках примерно за 3-4 недели до новогодней ночи, дабы иметь возможность увидеть как можно больше доступных вариантов, и только потом выбрать наиболее подходящие.

И так, совет №1 – не думайте, что лучше знаете о том, какой подарок хочет получить. Зачастую, так поступают представительницы женского пола по отношению к мужчинам. Если же не уверены, что выбранные презент понравиться адресату, тогда лучше предварительно поговорить с человеком, и выяснить о настоящих потребностях.

Совет №2 – ищите оригинальные варианты, не банальные. Сюда можно отнести различные вещи, предметы декора и интерьера, которые были изготовлены на заказ или выполнены в особом, тематическом стиле. К примеру, вы можете подарить толстовку с принтом любимого героя фильма или комикса, или же светильник в виде шлема железного человека.

Совет №3 – дарите только полезные и практичные презенты, которые пригодятся в быту или же на работе. Различные побрякушки и мелкие аксессуары уже давно не вызывают особого интереса, а потому не стоит рассчитывать на то, что они понравятся человеку, которому вы их подарили.

Топ лучших вариантов новогодних презентов

Усвоили наши рекомендации, но так и не получилось найти что-то достойное? Тогда ловите бонус. Следующие варианты презентов отлично подойдут любому адресату, независимо от пола, возраста или же жизненных интересов:

1) Компьютерная техника. Пожалуй, вы не найдете ни одного человека, который откажется от новой, стильной мыши, клавиатуры или веб-камеры. А может даже от нового ноутбука?
2) Квадрокоптер, гироскутер, электросамокат. Аналогичная ситуация как и с компьютерной техникой.
3) Умная бытовая техника. Кому не хочется избавиться от домашней рутины?
4) Мультибрендовый сертификат с альтернативой выбора.

Подарки-впечатления на Новый год

Порой, бешеный ритм жизни не дает возможности передохнуть и восстановить силы, из-за чего наша продуктивность может падать до невообразимых показателей. И ничто так не заряжает нас энергией, как положительные эмоции и впечатления. Именно вы может подарить человеку, и он будет вам премного благодарен, за то, что вы предоставили ему возможность насладиться приятными ощущениями и получить новый опыт, который будет подогревать в тоскливые дни еще долгое время. Будет ли это подарок в качестве вечера в SPA-центре, прыжок с парашюта или же какой-то мастер-класс – решать вам.

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