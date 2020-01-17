Как на Крещение наворожить себе суженого: 9 способов

Чтобы узнать имя будущего мужа, девушка должна выйти на улицу и спросить первого встречного мужчину, как его зовут. Таким и будет имя суженого Фото: Zaxid.net

19 января отмечают Крещение или Богоявление - один из самых древних христианских праздников. Этим праздником заканчивается праздничный неделю.

В ночь на Крещение можно заглянуть в будущее. Это последняя возможность для девушек узнать свою судьбу, не рискуя совершить грех. После Крещения уже нельзя гадать, УНИАН.

Мы собрали несколько самых популярных гаданий на Крещение-2020.

На имя суженого. Чтобы узнать имя будущего мужа, девушка должна выйти на улицу и спросить первого встречного мужчину, как его зовут. Таким и будет имя суженого.

Гадание с ботинком (сапожком). Выйдя из дома, девушка бросала его перед собой. В какую сторону сапожок носком упадет, оттуда будет жених. Если же он указал на ее дом - сидеть ей еще целый год в девках.

Гадание с расческой. Нужно взять расческу и положить его перед сном под подушку, попросив суженого прийти расчесать волосы. Или, съев перед тем то соленое, попросить у него воды.

Гадание на картах. Положить вечером под подушку четыре короля из колоды карт. Жених должен присниться в виде одного из королей.

С помощью зеркал. Для этого нужно сделать тоннель с двух зеркал, со свечами с двух сторон. В полночь в этом коридоре должен появиться фигура суженого. С этим гаданием связано много страшных историй, поэтому лучше воспользоваться более безопасными методами.

Гадание с кольцом. Необходимо взять 4 непрозрачные чашки и разложить в них кольцо (цепочка), хлебную корку, табак и грецкий орех. Накрыть каждую чашку бумагой и поменять местами. Каждая из девушек выбирает себе по одной чашке. То, что проявлялось в чашке, символизирует следующее: хлеб - к богатству и сытой жизни; кольцо или другое украшение - суженый будет красавчиком; грецкий орех - жених будет значительно старше и среднего достатка; табак - возможно, что человек курить.

Гадание на иглах. Этот способ использовали, чтобы узнать - быть свадьбе. Теперь с его помощью можно получить ответ о любых межличностных отношениях. Нужно взять две иглы и натереть их любым жиром (можно, салом). Иглы опускают в стакан с водой и задают вопросы. Если они утонули, то будет какая-то неприятность; если сошлись вместе, то отношения будут близкими, вы получите от человека то, что хотите; если "стали" в воде, но не сближаются, то отношения будут прохладными; если иглы разошлись в разные стороны, то ваши дороги никогда не пересекутся.

Гадание на книгах. Это гадание для тех, у кого есть библиотека. Нужно подойти к книжному шкафу, стать к ней спиной и взять наугад книгу. Смотрите по автору: если он противоположного пола - встретите свою судьбу. Можете и имя прочитать. Вероятно, так будут звать и суженого. Если интересуют события будущего года, то не ставьте книгу на место. Откройте ее в любом месте и прочитайте тот отрывок, который первым попадется на глаза. Попробуйте трактовать прочитанное, связать его со своей жизнью. Иногда можно получить полезный совет.

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Гадание на телефоне. Если вы хотите узнать, будет ли у вас пара в новом году, то следует набрать на мобильном произвольный номер. Послушайте ответ: если девушке ответит мужской голос - то ждите перемен в жизни; женский - пока не удалось. Можно вежливо спросить об имени собеседника, сообщив, что вы гадаете. Затем извиниться за ошибку и поздравить человека с праздником. Постарайтесь не обидеть того, кого потревожили на Крещение.

В январе отмечают многие важные праздники. В ночь перед Рождеством, то есть 6 января, и в сам праздник 7 января люди всегда пытались узнать свою судьбу, пишет "Телеграф". С древности осталось много рождественских гаданий, которые можно сделать дома. Особенно популярны гадания на любовь, имя суженого, дату замужества, а также на то, что произойдет в будущем.