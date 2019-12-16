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понедельник, 16 декабря 2019 23:28

Как котам и собакам живется вместе: показали забавные снимки
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Кому-то здесь совсем не до веселья.
Фото: brightside.me
Кому-то здесь совсем не до веселья.
Кому-то здесь совсем не до веселья.
Кому-то здесь совсем не до веселья.
Кому-то здесь совсем не до веселья.

Коты с собаками вполне способны уживаться в одном доме. Однако завязаться между ними может как настоящая дружба, так и "холодная война". И какими именно будут эти отношения, зависит больше котов. В домашних условиях именно они чаще первыми нападают на собак, воспринимая как угрозу попытки последних с ними поиграть.

Подборку фото, доказывающую, что нет ничего опаснее для собаки, чем кошка в плохом настроении, представил портал Bright Side.

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В одном из магазинов сети АТБ сотрудникам пришлось ловить обезьяну, которая прыгала по конструкциям под потолком. Посетителей персонал попросил выйти. Видео о приключениях обезьяны в супермаркете очевидцы разместили в сети.

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