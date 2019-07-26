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воскресенье, 28 июля 2019 03:30

Как цвет постельного белья влияет на сон

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Как цвет постельного белья влияет на сон
Что влияет на качество сна. Фото с открытых источников.

Ученые утверждают, что идеальным цветным сочетанием для спальной комнаты является нежно-розовые стены и белое постельное белье.

По результатам исследований Национального фонда сна, люди гораздо лучше спят, когда их спальни имеют светлые оттенки, а постельное белье - снежно-белого цвета. В эксперименте приняли участие 1500 человек в возрасте от 25 до 55 лет, передает "Взгляд".

"Мы детально изучили, как различные медицинские и поведенческие проблемы влияют на сон, и были удивлены, насколько чувствительной может быть человек к звукам, запахам и визуальных эффектов, когда речь идет о ночной отдых", - рассказал руководитель эксперимента Дэвид Клауд.

В течение исследования 42% лиц не имели никаких проблем со сном при любых обстоятельствах. Всем остальным мешали даже мелочи - неудобный матрас, слишком яркая постельное белье, температура комнаты, посторонний шум, яркий свет и тому подобное.

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Дэвид Клауд заметил, что спальную комнату надо использовать только для сна. А мы довольно часто в ней едим, смотрим телевизор и даже спорим.

Однако самым удивительным открытием фонда стало то, что на сон человека имеет большое влияние цвет постельного белья.

Идеальным цветным сочетанием для спальной комнаты является нежно-розовые стены и белое постельное белье. Белое постельное белье провоцирует ощущение чистоты, уюта и покоя, поэтому обеспечивает лучший сон. Все люди, участвовавшие в эксперименте, засипали на белом белье всего за 10-15 минут.

Украинский диетолог Светлана Фус объяснила, почему необходимо и полезно завтракать. Женщина объяснила в Instagram, что делать, если утром не хочется есть.

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