Изобретательность впечатляет: хитрое животное ворует еду хвостом

Фото: Василина Кузнецова

По китайскому календарю 25 января наступает год Белой металлической крысы. Он продлится до 19 февраля 2021 года. Астрологи считают, что если крыса открывает новое десятилетие, то год будет особенно удачным.

Крысы входят в десятку самых сообразительных животных. Им присущ коллективный разум. Ведут как одинокий, так и групповой, а также колониальный образ жизни. В их группах царит патриархат. В сложной иерархии есть "начальники" и "подчиненные".

"Крысы считаются одними из самых умных животных в мире. Они легко справляются с разными заданиями, очень изобретательны - умеют хвостом вытянуть масло из бутылки, чтобы его съесть. Или когда воруют яйцо, но не могут его перенести, то кладут его себе на живот, придерживают лапками, а другая крыса тянет эту за хвост в норку и там уже вместе едят свой трофей ", - рассказывает для Gazeta.ua Рибал Канаан, продавец грызунов на Куреневском рынке в Киеве.

В этом году люди искали именно белою крысу с красными глазами, такие называются альбиносами. Однако спрос не вырос. В среднем покупали 5 крыс за месяц в одной точке.

Покупатели обычно выбирают молодого самца. Парами берут редко, потому что крысы быстро плодятся. Приносят потомство за 21 день. Самка рожает от 6 до 12 крысят за раз. Декоративные крысы живут до трех лет. Максимально достигают до 30 сантиметров в длину. В столице таких крыс продают за 50 гривен

"Крыса сама выбирает хозяина. Клиенты приходят, опускают руку в клетку и крыса реагирует на запах. Которая крыса сама трется к руке, эту следует брать. Этот зверь, как и другие любит внимание. Нельзя купить его, а потом не заботиться. Крысы привязываются к хозяину, как собаки. Очень преданные", - говорит продавец.

Чтобы грызуну было комфортно, клетка должна быть хотя бы 30х40х60 сантиметров. Их жилье следует оборудовать поилками, тоннелями. Крутилок они не любят. В клетку насыпают специальный наполнитель - сухую древесину в гранулах, она впитывает влагу и запах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как животные ждут возвращения хозяев: показали трогательные фото

"Пачки корма хватит на 2 месяца. Дополнительно нужно давать овощи, фрукты, хлеб, все, что сами едите. Очень любят сыр, просто обожают. Едят и мясо с колбасой, но этим лучше не кормить, ибо станут агрессивными".

Декоративные крысы легко адаптируются в квартирах. Часто грызуны хорошо сходятся с котами и собаками, которые живут в доме.

Окружающий мир крысы видят преимущественно в сером цвете, потому что воспринимают голубовато-зеленую часть спектра. Красный цвет для них - сплошная темнота. Звуки слышат частотой до 40 кГц, для сравнения человек - до 20 кГц. Чистые тона не различают.