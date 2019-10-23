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среда, 23 октября 2019 23:28

Как животные ждут возвращения хозяев: показали трогательные фото
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Кому бы не хотелось, чтобы его возвращения домой так ждали.
Фото: brightside.me
Кому бы не хотелось, чтобы его возвращения домой так ждали.
Кому бы не хотелось, чтобы его возвращения домой так ждали.
Кому бы не хотелось, чтобы его возвращения домой так ждали.
Кому бы не хотелось, чтобы его возвращения домой так ждали.

Как проводят время животные при отсутствии хозяев, можно только догадываться. Пока дом в их распоряжении, эти пушистые разбойники всегда находят, чем себя развлечь. Но как бы весело не было им при этом, возвращения своих хозяев все равно ждут с нетерпением. Некоторые даже запоминают, в котором часу хозяин возвращается с работы, и заранее усаживаются перед дверью, чтобы его встретить.

Фотоподборку с животными, которые дождаться не могут возвращения своих хозяев, представил портал Bright Side.

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11-недельного львенка вывели на прогулку в парк. Малыш нырял в кучу опавших листьев, забавлялось и прыгало. Работник парка следил за животным и снял милую фотосессию.

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