Как животные ждут возвращения хозяев: показали трогательные фото

Фото: brightside.me

Как проводят время животные при отсутствии хозяев, можно только догадываться. Пока дом в их распоряжении, эти пушистые разбойники всегда находят, чем себя развлечь. Но как бы весело не было им при этом, возвращения своих хозяев все равно ждут с нетерпением. Некоторые даже запоминают, в котором часу хозяин возвращается с работы, и заранее усаживаются перед дверью, чтобы его встретить.

Фотоподборку с животными, которые дождаться не могут возвращения своих хозяев, представил портал Bright Side.

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11-недельного львенка вывели на прогулку в парк. Малыш нырял в кучу опавших листьев, забавлялось и прыгало. Работник парка следил за животным и снял милую фотосессию.