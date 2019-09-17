Из шерсти создают удивительных животных, которые на вид как живые

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Татьяна Баракова из Санкт-Петербурга вывела искусство валяния шерсти на новый уровень. Игрушки в форме животных, которые женщина создает с помощью этой рукодельной техники, поражают своей реалистичностью. Хочется к ним прикоснуться, чтобы проверить, действительно ли это всего лишь игрушка.

Подборку уникальных творений мастерицы показало издание Bright Side.

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Художница создает причудливые карикатуры на своих собак. Рисует женщина еще с 5-летнего возраста, на протяжении последних 25 лет. Однако известность ей принесли именно карикатуры, похожие на рисунки ребенка.