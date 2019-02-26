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вторник, 26 февраля 2019 18:35

Из брюнетки в блондинку: кошка всего за год полностью побелела по естественным причинам
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Всего за 1 год от естественной окраски Элли остались только небольшие черные пятна и серые полоски.
Фото: instagram.com
Февраль 2017
Апрель 2017
Август 2017
Октябрь 2017

Кошка Элли относится к числу немногих животных, страдающих витилиго. Это редкое заболевание, при котором из-за разрушения клеток меланина происходит потеря естественной пигментации. Болеет витилиго только 1% людей. Среди животных эта патология встречается еще реже.

От природы Элли имела черную окраску. Белые пятна были только на груди, мордочке и лапках. Первая светлая полоска на черной "шубке" кошки появилась 2 года назад. Заподозрив неладное, хозяйка пушистой отнесла любимицу к ветеринару, где и выяснился диагноз. Пишет odditycentral.

Через год после того, как болезнь подала свой первый знак, шерсть Элли стала почти вся белая. Только кое-где остались темные пятна, которые тоже продолжают светлеть.

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Ранее показали котенка с редким синдромом, покоряющего соцсети. Пушистик страдает редким синдром, сопровождающимся недостаточной выработкой коллагена. Из-за болезни незначительные царапины на теле животного превращаются в прогрессирующие раны.

odditycentral.com
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